Вже у травні у шведському місті Мальме відбудеться Євробачення 2024, на якому Україну представлятиме дует Alyona Alyona & Jerry Heil.

Цьогоріч пісенний конкурс приймає майданчик Мальме-Арена, де зберуться тисячі єврофанів з усього світу. Півфінали Євробачення 2024 заплановані на 7 і 9 травня, а фінал – 11 травня.

Українці, які мають змогу законно перетнути кордон, також можуть поїхати до Швеції та підтримати представників нашої держави. Факти ICTV підрахували, у скільки українцям обійдеться поїздка в Мальме на Євробачення 2024.

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Дорога з України до Швеції

Оскільки повітряний простір над Україною досі закритий, маршрут за кордон краще продумати заздалегідь.

За два роки повномасштабної війни українці вже звикли літати з Польщі, Словаччини, Угорщини або Молдови. До аеропорту сусідньої країни можна дістатися потягом, автобусом чи автівкою, дорога обійдеться до 3 тис. грн з людини.

З Польщі є прямі рейси до Швеції. На травень 2024 року лоукостери пропонують квитки від €41, залежно від дати польоту та обраного аеропорту ціна може сягати й понад €100.

Зазначимо, що для в’їзду у Швецію українці обов’язково повинні мати біометричний закордонний паспорт.

Житло в Мальме

Готелі та апартаменти в Мальме варто бронювати заздалегідь, адже попит в дні проведення Євробачення 2024 надзвичайно високий.

Якщо бронювати помешкання з 7 по 11 травня, щоб потрапити на всі конкурсні дні – то ціни за двох дорослих стартують від 50 тис. грн.

Дві ночі в Мальме, наприклад з 6 по 8 травня , в середньому коштуватимуть 14 тис. грн.

Квитки на Євробачення 2024

Єврофани можуть на власні очі побачити 9 шоу в межах Євробачення 2024 – це репетиції та прямі ефіри півфіналів і фіналу. Квитки варто купувати лише в офіційного продавця Ticketmaster.

Ціни стартують зі 145 шведських крон (приблизно 510 грн) та сягають 3 795 крон (13,6 тис. грн). У доступі також є VIP-пакети, ціна яких удвічі більша.