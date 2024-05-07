Стало известно, кто станет ведущими Евровидения 2024, которое пройдет в Мальме (Швеция).

Имена ведущих Евровидения 2024

Так, ведущие Евровидения 2024 — голливудская звезда Малин Акерман и шведская телеведущая и комикПетра Меде. Вместе они будут вести три прямые трансляции 68-го конкурса песни из Мальме 7, 9 и 11 мая.

По словам Петры, для нее честь вести конкурс Евровидение, она с нетерпением ждет возможности оказаться на сцене с Акерман.

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— Представьте себе, что у вас снова появится шанс провести Евровидение! Это такая невероятная честь… Я теперь с нетерпением жду возможности поработать с Малин. Мы не были знакомы раньше, но уже встречались пару раз. Работать с ней будет сплошным удовольствием, — отметила Меде.

И если Петра Меде уже была ведущей Евровидения 2013, то для Малин Акерман это совершенно новый опыт.