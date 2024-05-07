Стало известно, кто станет ведущими Евровидения 2024, которое пройдет в Мальме (Швеция).
Имена ведущих Евровидения 2024
Так, ведущие Евровидения 2024 — голливудская звезда Малин Акерман и шведская телеведущая и комикПетра Меде. Вместе они будут вести три прямые трансляции 68-го конкурса песни из Мальме 7, 9 и 11 мая.
По словам Петры, для нее честь вести конкурс Евровидение, она с нетерпением ждет возможности оказаться на сцене с Акерман.
— Представьте себе, что у вас снова появится шанс провести Евровидение! Это такая невероятная честь… Я теперь с нетерпением жду возможности поработать с Малин. Мы не были знакомы раньше, но уже встречались пару раз. Работать с ней будет сплошным удовольствием, — отметила Меде.
И если Петра Меде уже была ведущей Евровидения 2013, то для Малин Акерман это совершенно новый опыт.
— Я не могу описать свои чувства по этому поводу. Я очень взволнована и немного нервничаю, но в позитивном ключе. Мне всегда нравилось Евровидение, и стать частью этого фантастического шоу вместе с Петрой – это сбывшаяся мечта. Кроме того, Петра — одна из самых забавных женщин, которых я когда-либо встречала, — подчеркнула актриса.