Российский музыкальный телеканал RU.TV прекращает сотрудничество с артистами, которые не стали молчать о российской агрессии.

В Instagram телеканала появился пост, что они приостанавливают сотрудничество с украинскими музыкантами — Иваном Дорном, Максом Барских, Потапом и Настей Каменских, Дмитрием Монатиком (Monatik), Надей Дорофеевой (Dorofeeva), Светланой Лободой (Loboda), Верой Брежневой, Валерием Меладзе, Аквариумом и группой #2Маши.

— Причиной принятого решения стали резкие высказывания музыкантов в адрес России и коллег по сцене на фоне обострившихся отношений между Россией и Украиной, — говорится в заявлении.

В аккаунте канала также подчеркнули, что RU.TV во главу угла ставит уважение к слушателям.

— Надменное, презрительное отношение музыкантов к российским слушателям при высказывании своей политической позиции не оставило выбора, было принято решение расторгнуть имеющиеся контракты с вышеназванным музыкантами.

Более того, ранее в этот перечень также попал Максим Галкин и Алла Пугачева, однако RU.TV несколько раз редактировали свой пост. Изначально перечень вовсе состоял из трех исполнителей.

В свою очередь Настя Каменских отметила, что это не RU.TV прекратил сотрудничество с артистами, а артисты с каналом.

— Гибнуть люди, умирают дети. Вы кем себя возомнили? Это мы закончили с вами сотрудничество, в день, когда ваша армия напала на наш мирный, свободолюбивый и талантливый народ. Мы прощаем вам вашу слепость, хотя иногда нужно шевелить своими извилинами. Проанализировать, может и правда, вас лупят санкциями не просто так, — написала Каменских.

24 февраля Россия напала на Украину. 11 день украинские города и мирные жители страдают от действий российских агрессоров, однако ВСУ дают им достойный отпор и всячески защищают наши территории.

Украину поддерживает весь цивилизованный мир, а также всемирно известные люди.

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