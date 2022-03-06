Російський музичний телеканал RU.TV припиняє співпрацю з артистами, які не стали мовчати про російську агресію.

В Instagram телеканалу з’явився пост, що вони припиняють співпрацю з українськими музикантами – Іваном Дорном, Максом Барським, Потапом та Настею Каменським, Дмитром Монатиком (Monatik), Надею Дорофєєвою (Dorofeeva), Світланою Лободою (Loboda), Вірою Брежнєвою, Валерієм Меладзе та гуртом #2Маші.

– Причиною уваленного рішення стали різкі висловлювання музикантів на адресу Росії та колег по сцені на тлі загострених відносин між Росією та Україною, – йдеться в заяві.

В акаунті каналу також наголосили, що RU.TV на главу кута ставить пошану до слухачів.

– Зневажливе ставлення музикантів до російських слухачів при висловлюванні своєї політичної позиції не залишило вибору, було ухвалено рішення розірвати існуючі контракти з вищезгаданими музикантами.

Ба більше, раніше в цей перелік також потрапив Максим Галкін та Алла Пугачова, проте RU.TV кілька разів редагували свій пост. Спочатку перелік складався з трьох виконавців.

Настя Каменських зазначила, що це не RU.TV припинив співпрацю з артистами, а артисти з каналом.

– Гинуть люди, вмирають діти. Ви ким себе уявили? Це ми закінчили з вами співпрацю, в день, коли ваша армія напала на наш мирний, волелюбний та талановитий народ. Ми прощаємо вам вашу сліпість, хоча іноді треба ворушити своїми звивинами. Проаналізувати, може й справді, вас луплять санкціями не просто так, – написала Каменських.

24 лютого Росія напала на Україну. 11 день українські міста та мирні жителі страждають від дій російських агресорів, проте ЗСУ дають їм гідну відсіч та всіляко захищають наші території.

Україна підтримує весь цивілізований світ, а також всесвітньо відомі люди.

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