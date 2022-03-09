9 марта 1814 года родился великий украинский поэт — Тарас Григорьевич Шевченко. Сегодня ему исполнилось бы 208 лет.
Поэзия Кобзаря актуальна в любое время, однако сейчас, когда Россия напала на Украину и начала полномасштабную войну, Шевченка цитируют буквально все.
Люди говорят, очевидно, поэт что-то знал, поскольку в его стихотворениях чувствуется ненависть к России и москалям и любовь к Украине.
В честь 208-го дня рождения Кобзаря, Факты ICTV подготовили подборку цитат Тараса Шевченка о России, москалях и Украине.
***
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине…
***
Борітеся – поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
***
Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що прокляну святого Бога,
За неї душу погублю.
***
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
Ось де, люде, наша слава,
Слава України!
***
Ляхи були, усе взяли,
Кров повипивали!..
А москалі і світ божий
В путо закували.
***
Як москалі срібло, золото
І свічі забрали
У Покрові; як козаки
Вночі утікали.
***
Отак подивишся здаля, на москаля-
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима — блим, губами — плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває навіть жаль,
А ближче підійдеш — скотина!
***
Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем ‘я люте,
В остатню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть.
***
Україно, Україно!
Серце моє, ненько!
Як згадаю твою долю,
заплаче серденько!
***
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син і буде мати,
І будуть люди на землі…
От всего того, что россияне сейчас творят на нашей земле, Тарас Шевченко явно “переворачивается в гробу”. 24 февраля Россия начала войну в Украине. Уже 14-й день наши воины дают отважный отпор российским агрессорам.
От путинских войск страдают все украинские города и мирные жители, по которым эти нелюди открывают огонь.
За мир в Украине выступают все цивилизованные страны, пытаясь призвать президента РФ Владимира Путина прекратить войну.
Также за нашу страну высказываются многие всемирно известные люди, а от работы в России отказываются популярные бренды техники, одежды, еды и т.д.