9 марта 1814 года родился великий украинский поэт — Тарас Григорьевич Шевченко. Сегодня ему исполнилось бы 208 лет.

Поэзия Кобзаря актуальна в любое время, однако сейчас, когда Россия напала на Украину и начала полномасштабную войну, Шевченка цитируют буквально все.

Люди говорят, очевидно, поэт что-то знал, поскольку в его стихотворениях чувствуется ненависть к России и москалям и любовь к Украине.

В честь 208-го дня рождения Кобзаря, Факты ICTV подготовили подборку цитат Тараса Шевченка о России, москалях и Украине.

***

Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі — чужі люде,

Роблять лихо з вами.

Москаль любить жартуючи,

Жартуючи кине;

Піде в свою Московщину,

А дівчина гине…

***

Борітеся – поборете!

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

***

Я так її, я так люблю

Мою Україну убогу,

Що прокляну святого Бога,

За неї душу погублю.

***

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

Ось де, люде, наша слава,

Слава України!

***

Ляхи були, усе взяли,

Кров повипивали!..

А москалі і світ божий

В путо закували.

***

Як москалі срібло, золото

І свічі забрали

У Покрові; як козаки

Вночі утікали.

***

Отак подивишся здаля, на москаля-

І ніби справді він людина,

Іде собі, мов сиротина,

Очима — блим, губами — плям,

І десь трапляється хвилина,

Його буває навіть жаль,

А ближче підійдеш — скотина!

***

Свою Україну любіть.

Любіть її… во врем ‘я люте,

В остатню, тяжкую мінуту

За неї Господа моліть.

***

Україно, Україно!

Серце моє, ненько!

Як згадаю твою долю,

заплаче серденько!

***

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син і буде мати,

І будуть люди на землі…

От всего того, что россияне сейчас творят на нашей земле, Тарас Шевченко явно “переворачивается в гробу”. 24 февраля Россия начала войну в Украине. Уже 14-й день наши воины дают отважный отпор российским агрессорам.

От путинских войск страдают все украинские города и мирные жители, по которым эти нелюди открывают огонь.

За мир в Украине выступают все цивилизованные страны, пытаясь призвать президента РФ Владимира Путина прекратить войну.

Также за нашу страну высказываются многие всемирно известные люди, а от работы в России отказываются популярные бренды техники, одежды, еды и т.д.