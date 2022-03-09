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Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями: актуальные цитаты Тараса Шевченко

9 марта 2022, 10:51
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями: актуальные цитаты Тараса Шевченко
Источник: Depositphotos

9 марта 1814 года родился великий украинский поэт — Тарас Григорьевич Шевченко. Сегодня ему исполнилось бы 208 лет.

Поэзия Кобзаря актуальна в любое время, однако сейчас, когда Россия напала на Украину и начала полномасштабную войну, Шевченка цитируют буквально все.

Люди говорят, очевидно, поэт что-то знал, поскольку в его стихотворениях чувствуется ненависть к России и москалям и любовь к Украине.

В честь 208-го дня рождения Кобзаря, Факты ICTV подготовили подборку цитат Тараса Шевченка о России, москалях и Украине.

***

Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине…

***

Борітеся – поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!

***

Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що прокляну святого Бога,
За неї душу погублю.

***

Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
Ось де, люде, наша слава,
Слава України!

***

Ляхи були, усе взяли,
Кров повипивали!..
А москалі і світ божий
В путо закували.

***

Як москалі срібло, золото
І свічі забрали
У Покрові; як козаки
Вночі утікали.

***

Отак подивишся здаля, на москаля-
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима — блим, губами — плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває навіть жаль,
А ближче підійдеш — скотина!

***

Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем ‘я люте,
В остатню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть.

***

Україно, Україно!
Серце моє, ненько!
Як згадаю твою долю,
заплаче серденько!

***

І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син і буде мати,
І будуть люди на землі…

От всего того, что россияне сейчас творят на нашей земле, Тарас Шевченко явно “переворачивается в гробу”. 24 февраля Россия начала войну в Украине. Уже 14-й день наши воины дают отважный отпор российским агрессорам.

От путинских войск страдают все украинские города и мирные жители, по которым эти нелюди открывают огонь.

За мир в Украине выступают все цивилизованные страны, пытаясь призвать президента РФ Владимира Путина прекратить войну.

Также за нашу страну высказываются многие всемирно известные люди, а от работы в России отказываются популярные бренды техники, одежды, еды и т.д.

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Теги
Війна в Україні , Тарас Шевченко
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