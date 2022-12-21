Возлюбленная певца Владимира Дантеса, дизайнер Даша Кацурина показала его спящим.
В Telegram-канале она обнародовала ролик, на котором показала артиста во время сна в их спальне. Рядом с ним в детской кроватке спит годовалый сын Даши от экс-супруга Михаила Кацурина.
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Под видео дизайнер рассказала о новом проекте Дантеса, отметив, что гордится им.
— Горжусь Вовой! Такой интересный, важный на самом деле проект они сделали с командой, — написала Кацурина.
Поклонников Даши умилил домашний контент, чем они поделились в комментариях.
- Так нельзя говорить, но я обожаю вашего парня. Он должен об этом знать. Еще вас и ваш бренд, и все, что вы делаете.
- Обожаю, когда так говорят о своем мужчине. Даша, делай это чаще.
- Что это за бусинки такие милые? Будто папа с сыном. — Пишут пользователи мессенджера.