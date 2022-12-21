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Домашній архів: Кацуріна показала сплячого Дантеса в спальні

21 Грудня 2022, 12:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дантес, Кацуріна

Кохана співака Володимира Дантеса, дизайнерка Даша Кацуріна показала його сплячим.

У Telegram-каналі вона оприлюднила ролик, на якому показала артиста під час сну у їхній спальні. Поруч із ним у дитячому ліжечку спить однорічний син Даші від ексчоловіка Михайла Кацуріна.

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Під відео дизайнерка розповіла про новий проєкт Дантеса, наголосивши, що пишається ним.

– Пишаюся Вовою! Такий цікавий, важливий насправді проєкт вони зробили з командою, – написала Кацуріна.

Шанувальників Даші зворушив домашній контент, чим вони поділилися у коментарях.

  • Так не можна говорити, але я обожнюю вашого хлопця. Він має про це знати. Ще вас та ваш бренд, і все, що ви робите.
  • Люблю, коли так говорять про свого чоловіка. Даша, роби це частіше.
  • Що це за бусинки такі милі? Наче тато з сином. – Пишуть користувачі месенджера.
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Володимир Дантес Даша Кацуріна
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