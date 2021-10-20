Участница МастерШеф и звезда TikTok Даша Евтух поделилась, почему решила пойти на проект, а также, хватает ли заработка с блога на жизнь.

Об этом она рассказала в интервью Фактам ICTV к Международному дню кулинара.

— Как появилось желание стать кулинаром?

— Я с детства любила готовить, выпекать торты. В общем, мне очень нравится готовить десерты, украшать их. Когда сестра что-то готовила, мне это было интересно. Я смотрела, спрашивала о рецепте, а затем самостоятельно повторяла.

— Какой десерт удалось испечь впервые самостоятельно?

— Это был торт, который называется Сметанник.

— Как решить пойти на МастерШеф?

— Я давно хотела попробовать пойти на проект. Потому что и мама, и я часто смотрели его по телевизору. Мне было интересно научиться чему-то новому, я, например, со многими ингредиентами была незнакома. Раньше боялась, а сейчас решила, что стоит попробовать.

— Как односельчане отреагировали, когда вы попали на МастерШеф?

— Если честно, на эту тему я с односельчанами не общалась, они мне ничего не говорили. Я у них ничего не спрашивала. Я только знаю, что соседка, которая живет на моей улице, говорила моей маме: “Я раньше МастерШеф и не смотрела, а сейчас включаю, потому что там Даша. Пока она там будет, и буду смотреть”. И родственники так же говорили, что смотрят шоу, пока я там.

— Что больше всего удивило, когда вы попали на МастерШеф?

— Когда по телевизору смотрела, думала, что все так просто: сколько там того времени, они сколько хотят, столько и готовят. А в реальности оказалось все иначе. Если тебе дают час или 45 минут, то ты должен уложиться ровно в это время. Ты там все самостоятельно должен делать.

— А после проекта планируете менять тематику блога на кулинарную?

— Менять тематику блога полностью — нет, но кулинария точно будет. Она и раньше была, когда я показывала, как готовлю дома. Поэтому я планирую это продолжать и развивать, ведь мне это по душе.

— Ваши кулинарные видео лучше воспринимаются аудиторией или хуже?

— Если рецепты хорошие и они интересны людям, то заходили хорошо. Однако были и такие, когда я жарила кровь, а большинство людей такое не ест. А так, конечно, есть такие видео-рецепты, которые люди сохраняют, и они распространяются.

— Какие известные блюда, по вашему мнению, достаточно переоценены?

— Суп гаспачо. Я привыкла к тому, что дома суп вареный, горячий, с картофелем. Я попробовала гаспачо, когда мы его готовили, и подумала: Помидоры как помидоры. Это можно назвать супом? Вы что?

Это было самым простым, когда были еще первые конкурсы на проекте.

Ведь мне казалось, что высокая кухня — это нечто необычное, а здесь все просто.

— Какие украинские блюда особенные? Возможно, некоторые из них не оценены должным образом. Например, что можно порекомендовать иностранным гостям, которые приезжают в Украину?

— Я сделала для себя вывод, что домашние блюда — самые вкусные. Возможно, так кажется, потому что я привыкла есть их с детства. Мне хочется это развивать, демонстрировать окружающим. Чтобы люди поняли, что обычные домашние блюда могут быть не хуже, чем различные пенки и прочее.

— Какие три наших блюда вы можете порекомендовать каждому?

— Конечно, борщ, но его все знают. Отбивные моей мамы, я их очень люблю. Я бы их поставила на первое место. Она туда и чеснока добавляет. Почему-то у нее самые вкусные.

Также пироги. Зимой я часто пеку пироги. Почему-то сейчас людям это кажется чем-то диким. Нынче какие-то пирожки или еще что. Оно одно и то же, но многим непривычно слышать именно о пироге.

— Существует стереотип, что мужчины лучшие кулинары, чем женщины. Как вы к этому относитесь?

— Мне кажется, что здесь нет разницы, женщина или мужчина. Тут все зависит от таланта и желания.

— Пользователи в комментариях часто пишут о ваших изменениях. Мол, раньше была простой девушкой, а теперь — как все другие блогеры. Как вы к этому относитесь?

— Мне очень много такого пишут. Я нормально к этому отношусь. Я меняюсь, поэтому и мой блог не стоит на месте. Это как с младенцем. Из ребенка когда-то вырастает взрослый человек. Возможно, людям хочется, чтобы я была такой всегда. Однако если бы я всегда была в деревне, постоянно бы снимала один и тот же контент, то они бы писали, что надоело.

Я хочу развиваться, улучшать и свой блог, и себя. Я хочу учиться чему-то новому, достигать жизненных целей.

— Позволяют ли заработки с блога чувствовать себя спокойно в финансовом плане? Или стоит еще искать подработку?

— Если я захочу, то найду себе работу. Однако пока я сосредоточена на блоге.

— А если какой-то ресторан вам после проекта предложит работу? Например, бренд-шефом. Согласитесь?

— Возможно, я попробовала бы. Подумала бы над этим вопросом.