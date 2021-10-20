Учасниця МастерШефу та зірка TikTok Даша Євтух поділилася, чому вирішила піти на проект, а також, чи вистачає заробітку з блогу на життя.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Фактам ICTV до Міжнародного дня кулінара.

– Як з’явилося бажання стати кулінаром?

– Я ще з дитинства любила готувати, випікати торти. Загалом, мені дуже подобається готувати десерти, прикрашати їх. Коли сестра щось готувала, то мені це було цікаво. Я дивилася, запитувала про рецепт, а потім самостійно повторювала.

– Який десерт вдалося спекти вперше самостійно?

– Це був торт, який називається Сметанник.

– Як вирішити піти на МастерШеф?

– Я давно хотіла спробувати піти на проект. Тому що і мама, і я часто дивилися його по телевізору. Мені було цікаво навчитися чомусь новому, бо я, наприклад, з багатьма інгредієнтами була незнайома. Раніше боялася, а зараз вирішила, що варто спробувати.

– Як односельці відреагували, коли ви потрапили на МастерШеф?

– Якщо чесно, на цю тему я з односельцями не спілкувалася, вони мені нічого не казали. Я у них нічого не запитувала. Я лише знаю, що сусідка, яка живе на моїй вулиці, говорила моїй мамі: “Я раніше МастерШеф і не дивилася, а зараз вмикаю, бо там Даша. Поки вона там буде, доти і буду дивитися”. І родичі так само говорили, що дивитимуться шоу, поки я там буду.

– Що найбільше здивувало, коли ви потрапили на МастерШеф?

– Коли по телевізору дивилася, думала, що все так просто: скільки там того часу, вони скільки хочуть, стільки і готують. А в реальності виявилося все інакше. Якщо тобі дають годину чи 45 хвилин, то ти маєш вкластися рівно у цей час. Ти там все самостійно повинен робити.

– А після проекту чи плануєте змінювати тематику блогу на кулінарну?

– Змінювати тематику блогу повністю – ні, але кулінарія точно буде. Вона і раніше була, коли я показувала, як готую вдома. Тому я планую це продовжувати та розвивати, адже мені це до душі.

– Ваші кулінарні відео краще сприймаються аудиторією чи гірше?

– Якщо рецепт гарний і цікавий людям, то вони заходили добре. Проте були і такі, коли я смажила кров, а більшість людей таке не їсть. А так, звичайно, є такі відео-рецепти, які люди зберігають, і вони розповсюджуються.

– Які відомі страви, на вашу думку, доволі переоцінені?

– Суп гаспачо. Я звикла до того, що вдома суп варений, гарячий, з картоплею. Я спробувала гаспачо, коли ми його готували, і подумала: Помідори та й помідори. Це можна назвати супом? Ви що?

Це найпростіше, коли були ще перші конкурси на проекті.

Адже мені здавалося, що висока кухня – це щось незвичайне, а тут все просто.

– Які українські страви особливі? Можливо, деякі з них не оцінені належним чином. Наприклад, що можна порекомендувати іноземним гостям, які приїздять в Україну?

– Я зробила для себе висновок, що домашні страви – найсмачніші. Можливо, так здається, тому що я звикла їсти їх з дитинства. Мені хочеться це розвивати, демонструвати оточуючим. Щоб люди зрозуміли, що звичайні домашні страви можуть бути не гіршими, ніж різні пінки та інше.

– Які три наші страви ви можете порекомендувати кожному?

– Звичайно, борщ, але його всі знають. Відбивні моєї мами, я їх дуже люблю. Я б їх поставила на перше місце. Вона туди і часнику додає. Чомусь у неї найсмачніші.

Також пироги. Взимку я часто печу пироги. Чому нині людям це здається чимось диким? Нині якісь пиріжечки чи ще щось. Воно одне і те саме, але багатьом незвично чути саме про пиріг.

– Існує стереотип, що чоловіки кращі кулінари, ніж жінки. Як ви до цього ставитеся?

– Мені здається, тут немає різниці, жінка чи чоловік. Тут все залежить від таланту і бажання.

– Користувачі у коментарях часто пишуть про ваші зміни. Мовляв, раніше була простою дівчиною, а тепер – як всі інші блогери. Як ви до цього ставитеся?

– Мені дуже багато такого пишуть. Я нормально до цього ставлюся. Я змінююся, тому і мій блог не стоїть на місці. Це як з немовлям. З дитини колись виростає доросла людина. Можливо, людям хочеться, щоб я була такою завжди. Проте якби я завжди була у селі, постійно б знімала один і той самий контент, то вони б писали, що набридло.

Я хочу розвиватися, поліпшувати і свій блог, і себе. Я хочу вчитися чомусь новому, досягати життєвих цілей.

– Чи дозволяють заробітки з блогу відчувати себе спокійно у фінансовому плані? Чи варто ще шукати підробіток?

– Якщо я захочу, то знайду собі роботу. Проте поки що я зосереджена на блозі.

– А якщо якийсь ресторан вам після проекту запропонує роботу? Наприклад, бренд-шефом. Чи погодитесь?

– Можливо, я спробувала б. Подумала б над цим питанням.