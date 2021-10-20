Ежегодно 20 октября отмечают Международный день повара. Это профессиональный праздник поваров и кулинаров всего мира, который был основан в 2004 году.
Покушать вкусно в ресторане любит каждый, ведь только профессиональные повара знают, как правильно сочетать ингредиенты, специи и сделать вкус блюда незабываемым. Если в вашем окружении есть работники кулинарии, не забудьте их поздравить. Факты ICTV подготовили яркие поздравления в открытках и СМС с Международным днем повара.
Поздравления в открытках с Международным днем повара
Поздравления в СМС с Международным днем повара
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Быть поваром — всегда почетно,
Тебе желаю в праздник я,
Чтоб никогда не пропадала
Фантазия твоя,
Высокой будет пусть зарплата,
Работодатель ценит труд,
А в доме царствует пусть счастье,
Благополучие и уют!
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Мы хотим поздравить дружно
Вас сегодня, повара,
Пожелать рецептов вкусных,
Позитива и добра!
Чтоб в работе вдохновенье
Никогда не покидало,
И во всем ждало везенье,
Солнце путь ваш освещало!
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В день повара желаю
Шедевры лишь творить,
Чтоб даже королеву
Смогли вы удивить.
Божественной пусть будет
Всегда ваша еда.
Чтоб люди говорили про нее:
Вот это да!
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У кулинарного искусства,
У кулинарного станка
Есть человек с огромным чувством
Творить съедобные дела.
У повара в любое время
Найдется каша с топором…
Мы поздравляем в день осенний,
Пускай успех приходит в дом!
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Вас с днем повара сегодня
От души я поздравляю,
Кулинаром первоклассным
Быть всегда желаю.
Чтоб детишки уплетали
Вашу вкусную стряпню,
Кушали не отвлекались
На игру и болтовню.
Стоит отметить, что в октября также есть и другие профессиональные праздники. Так, например, 23 октября — День рекламиста, 25 октября — День маркетолога, а 31 октября — День автомобилиста и дорожника.