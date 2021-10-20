Ежегодно 20 октября отмечают Международный день повара. Это профессиональный праздник поваров и кулинаров всего мира, который был основан в 2004 году.

Покушать вкусно в ресторане любит каждый, ведь только профессиональные повара знают, как правильно сочетать ингредиенты, специи и сделать вкус блюда незабываемым. Если в вашем окружении есть работники кулинарии, не забудьте их поздравить. Факты ICTV подготовили яркие поздравления в открытках и СМС с Международным днем повара.

Поздравления в открытках с Международным днем повара

Поздравления в СМС с Международным днем повара

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Быть поваром — всегда почетно,

Тебе желаю в праздник я,

Чтоб никогда не пропадала

Фантазия твоя,

Высокой будет пусть зарплата,

Работодатель ценит труд,

А в доме царствует пусть счастье,

Благополучие и уют!

***

Мы хотим поздравить дружно

Вас сегодня, повара,

Пожелать рецептов вкусных,

Позитива и добра!

Чтоб в работе вдохновенье

Никогда не покидало,

И во всем ждало везенье,

Солнце путь ваш освещало!

***

В день повара желаю

Шедевры лишь творить,

Чтоб даже королеву

Смогли вы удивить.

Божественной пусть будет

Всегда ваша еда.

Чтоб люди говорили про нее:

Вот это да!



***

У кулинарного искусства,

У кулинарного станка

Есть человек с огромным чувством

Творить съедобные дела.

У повара в любое время

Найдется каша с топором…

Мы поздравляем в день осенний,

Пускай успех приходит в дом!

***

Вас с днем повара сегодня

От души я поздравляю,

Кулинаром первоклассным

Быть всегда желаю.

Чтоб детишки уплетали

Вашу вкусную стряпню,

Кушали не отвлекались

На игру и болтовню.

Стоит отметить, что в октября также есть и другие профессиональные праздники. Так, например, 23 октября — День рекламиста, 25 октября — День маркетолога, а 31 октября — День автомобилиста и дорожника.