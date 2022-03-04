Вас сюда никто не звал! Дорофеева записала стих-послание к россиянам

Певица Надя Дорофеева на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором читает стихотворение о том, что украинский народ против вторжения российских войск в Украину.

– Поймите, мы не могли все сойти с ума. Поймите, мы очнулись, а за окном война, – заявляет певица.

В своем обращении к русскому народу Надя Дорофеева пыталась описать всю сущность войны, начавшуюся в Украине 24 февраля. Певица призвала россиян не молчать.

– Я написала это и заклинаю вас. Пока есть время, пока есть еще шанс остановить эту войну! Сколько нужно еще смерти? И достаточно слушать этих информационных блох, – говорит Дорофеева.

В частности, украинская певица подчеркнула, что всегда будет оберегать Украину, а вражеские войска на Родину никто не звал.

– И вас сюда никто не звал, поймите, это наш дом, а вы его бомбите!

Напомнит, Надя Дорофеева уже не в первый раз обращается к белорусскому и русскому народу с просьбой остановить войну. Певица убеждена, что сейчас молчать – это преступление.