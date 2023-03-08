Молодая украинская певица Roxolana активно поддерживает военных, дает концерты в прифронтовых городах. К сожалению, трагедия этой войны не прошла мимо и ее команды.

Об этом и многом другом Roxolana рассказала в интервью Фактам ICTV.

Сейчас смотрят

– Творчество и выступления в такие времена. Это гораздо сложнее или, наоборот, становится толчком больше работать?

– Я думаю, что это толчок. У нас большинство концертов для военных, для девушек и парней из Вооруженных сил Украины. Иногда я даже шучу с друзьями, хотя в каждой шутке есть доля правды, что эти концерты нам больше нужны, чем военным. Мы стараемся их зарядить, но так выходит, что сами получаем мотивацию. После концертов к нам подходят, чтобы поговорить. И знаете, я чувствую себя в безопасности. Ребята так вдохновляют. Это для меня точно большая мотивация, чтобы творить дальше.

– Вы ездите ближе к фронту? Как это происходит?

– По-разному. Накануне лета мы ездили больше в Житомирскую область, там было много военных, которые потом ехали на Восток, на ноль. А сейчас отправляемся в прифронтовые города: Харьков, Запорожье, Николаев.

– Украинская культура, в частности музыка, сейчас движется в двух параллелях: патриотические песни и треки, не относящиеся к этой теме. Также мы видим, что уже выделяется байрактарщина. Как вам таковы тенденции развития нашей музыки?

– Когда-то я слушала Эда Ширана, который является автором всех своих песен. Он говорил, что написание песен сродни тому, когда вы открываете кран, а оттуда льется вода со ржавчиной, и когда она вытекает, то начинает идти чистая вода. Мне кажется, что деятельность всех артистов сейчас похожа на этот процесс.

Украинский шоубизнес открыл краник – и льется разное. Что-то такое, что мне, например, не хотелось бы видеть что-то низкокачественное. Это такой этап. Слушатели тоже это пройдут, перерастут. Более того, у нас люди требовательны ко всему. Поэтому когда этот этап закончится, то и шароварщина, и байрактарщина – это все останется позади. Люди будут более требовательными к качественной музыке, хотя я это уже сейчас чувствую.

Это естественный процесс. Главное, чтобы каждый артист сейчас имел целью брать ответственность за то, что он выпускает в общество, чтобы ставить для себя все более высокие планки.

– Много артистов после 2014 года ездили работать в РФ. Но после 24 февраля 2022 они полностью отреклись от агрессора, помогают Украине. Однако по поводу их искренности общественное мнение до сих пор различается. Как вы думаете, стоит ли всем таким деятелям выписывать этакую индульгенцию?

– Я верю в то, что человек в течение жизни может изменять свое видение. Может приходить понимание, что он делал что-то неправильно. Можно это полностью признавать. Я вообще даю людям шансы, потому что это жизнь. Единственное, что и аудитории, и артистам нужно быть внимательными к таким людям. Чтобы это было покаянием, а не просто билетом в будущее украинского шоубиза. Следует обращать внимание, пишет ли этот артист и дальше русскоязычные песни. Я, например, обращаю на это внимание. Человек говорит, что все… А потом у него выходят русскоязычные песни или с русскими DJ и артистами. Потому это индивидуальная история.

Если человек извинился перед украинцами, проговорил это, а в дальнейшем делает все ради помощи бойцам, беженцам, то все хорошо. Поэтому под одну гребенку всех грести нельзя.

– Какой самый невероятный фидбек, в частности от военных, вы получали за последний год?

– Я помню одну ситуацию, хотя это было не лично со мной. Мой товарищ пошел к своему знакомому военному, который находился в больнице с ранением. Он заходит в палату и слышит песню Не бійся. Однако боец не знал, что его товарищ со мной знаком.

Поэтому он пришел и спрашивает: А что это вы слушаете? Что это за песня? Там лежало несколько раненых военных, и они сказали: Мы случайно нашли песню этой девочки. Утром просыпаемся, включаем ее и она у нас на повторе целый день, потому что мы чувствуем, что у нас так появляются силы, вера, что у нас все будет хорошо.

Для меня это был потрясающий момент. Зная, что эта песня кого-то лечит, спасает. Меня это очень поразило.

– К сожалению, в этом году в вашей команде случилось большое горе. Как вам удалось встать на ноги после этого?

Ремарка: техническая команда попала в самый эпицентр ракетного удара по Виннице 14 июля 2022 года. Ракета взорвалась в нескольких метрах. Двое членов команды получили серьезные ранения. Один из них, Евгений Коваленко, скончался в карете скорой. Ему было всего 25 лет.

– Всем было очень тяжело. Всей команде. И, конечно, семье Жени, это само собой. Но после похорон к нам подошла мама Жени и сказала: Вы можете сейчас чувствовать вину, но вы в этом точно не виновны. Вы должны продолжать делать то, что вы делаете. Если вы остановитесь, то значит, его смерть была напрасной.

Это был большой толчок к тому, чтобы не останавливаться. У всех были сомнения, стоит ли что-то делать, следует ли в дальнейшем заниматься этой деятельностью.

А второй толчок был, когда нас после Винницы пригласили выступить организаторы, которые занимаются поездками именно к военным. Если бы это была какая-то другая мера, то мы бы не согласились. Тогда мы собрались командой и подумали, что военные каждый день сталкиваются с потерей собратьев, но продолжают работать. У них нет выходных или отпусков, чтобы уйти от потерь. Так что мы твердо решили продолжать.

Этот первый концерт уже сложно дался, потому что постоянно думала: Как это будет? А если разревусь перед ребятами?

Вот после этого концерта уже точно было решено, что делать именно то, что мы умеем.

– А что касается песни-посвящения для Жени? Не думали ли об этом?

– У нас есть две работы, в частности, Не бійся, которая вышла сразу после Винницы. Там даже есть слова Жениной мамы. Затем последовала история с кавером на песню Люди, як кораблі. Это также посвящение Жене, потому что перед туром мы сделали эту версию и не знали, выпускать ли ее. Решили, что возьмем ее в тур и там уже на концертах будем спрашивать людей, мол, как вам. А Женя первый подошел и сказал: Это такая крутая песня, она мне очень нравится. Выпустим ее. А мы сказали: Женя, подожди. Дай с ней поездить, попробовать, как она звучит.

После его смерти я об этом вспомнила. И тогда мы не думали, как звучит. Мы знали, что нужно выпускать.

– Созерцая то, как обновилась украинская сцена, как изменился ваш личный плейлист?

– Еще раньше у меня уже в плейлисте была Kola, потому что мы давно знакомы. Также был Laud. Хорошо, что люди сейчас слушают украинскую музыку, но меня радует, что я их по-прежнему имела в плейлисте. Кроме того, это Kazka, украинские треки Монатика. Иногда это Chico & Qatoshi, когда хочется чего-нибудь такого странного потанцевать. Еще ENLEO и FIINKA, которая была на Нацотборе.