Украинская телеведущая Маша Ефросинина поставила на место скандальную российскую журналистку Ксению Собчак. Маша обвинила Собчак и всю Россию во лжи и напомнила, что это в их ДНК.

Свои мысли Ефросинина опубликовала в Instagram, показав адресованное ей сообщение от Собчак. Российская журналистка заявила, что не называла украинцев нацистами, и это все ложь.

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— Серьезно? Это Ксения Собчак только что расшифровала мне, что такие нацизм? Мне? Человеку, чей народ до сих пор раскапывают из-под земли, замученных людей? Что же тогда в голове там у всех остальных? — эмоционально подписала сообщения Собчак.

Российская журналистка также рассказала Маше, что не нужно дискриминировать целый народ. Собчак считает, что мстить нужно тем, кто убивает — российским солдатам, а не всем гражданам России в целом. Это типичная мантра о том, что народ РФ ни в чем не виноват, и есть хорошие русские.

Ефросинина в это выгораживание не верит, как и большинство украинцев — телеведущая нашла, что ответить Ксении.

— Эти люди умеют только обвинять всех во лжи. И не видеть стекла в собственном глазу. Это ДНК их нации, — заявила Маша.

Напомним, что ранее Ефросинина обратилась к Собчак, назвав ее разочарованием года среди селебрити страны-агрессора. Все из-за того, что Ксений назвала украинцев нацистами.