До мурашек — Джамала феерично вернулась на сцену Евровидения

Известная украинская певица и победительница Евровидения 2016 года Джамала снова вернулась на сцену международного песенного конкурса, однако теперь как приглашенная звезда.

Джамала вместе с Тиной Кароль, Go-A и Веркой Сердючкой выступила на старте финала конкурса во время традиционного парада флагов (представление стран и их участниц. — Ред.).

Артистка появилась в темно-синем наряде, который напоминал ее конкурсное платье в 2016 году. На экране также отображалось графика семейного древа, которое символизирует память о своих корнях и предках.

Джамала на Евровидении

Украинская певица Джамала представляла страну на конкурсе в 2016 году с песней 1944. В композиции раскрывается трагическая история крымскотатарского народа, который советские власти депортировали из Крыма. Проникновенная песня и невероятное исполнение затронули Европу. В результате Джамала заняла первое место на конкурсе. Она набрала 534 балла — 211 голосов жюри и 323 голосов от зрителей. Второе место заняла Австралия, а третье — Россия.