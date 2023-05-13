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До мурашок – Джамала феєрично повернулася на сцену Євробачення

13 Травня 2023, 22:33
Євгенія Шапоренко журналіст, випусковий редактор YouTube-каналу Факти ICTV
Джамала

Відома українська співачка та переможниця Євробачення 2016 Джамала знову повернулася на сцену міжнародного пісенного конкурсу, проте тепер як запрошена зірка.

Джамала разом з Тіною Кароль,  Go-A та Вєркою Сердючкою виступила на старті фіналу конкурсу під час традиційного параду прапорів (представлення країн та їх учасниць. – Ред.).

Артистка з’явилася у темно-синьому вбранні, яке нагадувало її конкурсну сукню у 2016 році. На екрані також відображалася графіка сімейного дерева, яке символізує пам’ять про своє коріння і предків.

Джамала на Євробаченні

Українська співачка Джамала представляла країну на конкурсі у 2016 році з піснею 1944. У композиції розкривається трагічна історія кримськотатарського народу, який радянська влада депортувала з Криму. Прониклива пісня та неймовірне виконання зачепили Європу. В результаті Джамала посіла перше місце на конкурсі.

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