Канадский рэпер Дрейк подарил $50 тыс. фанату во время концерта. Таким образом он решил поддержать парня, которого бросила девушка.
Произошло это в Майами, где Дрейк выступал в рамках тура It’s All a Blur. Поклонник рэпера пришел на концерт с плакатом, который и привлек его внимание. С помощью его зритель рассказал, что его бросила возлюбленная, с которой он должен был посетить выступление звезды.
Drake gives recently dumped fan $50K: “You gon’ flex on her tonight”https://t.co/52WCdDsvQr pic.twitter.com/k4u7DvEC8H
— HipHopDX (@HipHopDX) September 30, 2023