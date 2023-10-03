3 октября 2023, 16:47 Карина Зуева редактор раздела Lifestyle

Канадский рэпер Дрейк подарил $50 тыс. фанату во время концерта. Таким образом он решил поддержать парня, которого бросила девушка. Произошло это в Майами, где Дрейк выступал в рамках тура It’s All a Blur. Поклонник рэпера пришел на концерт с плакатом, который и привлек его внимание. С помощью его зритель рассказал, что его бросила возлюбленная, с которой он должен был посетить выступление звезды. Drake gives recently dumped fan $50K: “You gon’ flex on her tonight”https://t.co/52WCdDsvQr pic.twitter.com/k4u7DvEC8H — HipHopDX (@HipHopDX) September 30, 2023

— Мне нравится этот знак. Это хороший знак, который стоит выбрать сегодня вечером… Он сказал, что потратил все свои сбережения на покупку билетов для себя и своей бывшей, но, честно говоря, неважно, это ее потеря… Итак, она не пошла с тобой сегодня вечером? Что с ней не так? Я дам тебе $50 тысяч, так что сегодня ты похвастаешься перед ней… К черту эту юную леди, — сказал рэпер со сцены.

Это не впервые, когда Дрейк делает на своих концертах подарки. Не так давно он подарил поклоннице сумочку Hermes Birkin — ее стоимость $35 тыс.