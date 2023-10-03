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До біса цю юну леді! Дрейк подарував $50 тис. фанату на концерті

3 Жовтня 2023, 16:47
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дрейк
Джерело: Depositphotos

Канадський репер Дрейк подарував $50 тис. фанату під час концерту. У такий спосіб він вирішив підтримати хлопця, якого кинула дівчина.

Сталося це в Маямі, де Дрейк виступав у межах туру It’s All a Blur. Шанувальник репера прийшов на концерт із плакатом, який і привернув його увагу. За допомогою нього глядач розповів, що його покинула кохана, з якою він мав відвідати виступ зірки.

– Мені подобається цей знак. Це хороший знак, який варто обрати сьогодні ввечері… Він сказав, що витратив усі свої заощадження на купівлю квитків для себе і своєї колишньої, але, чесно кажучи, неважливо, це її втрата… Отже, вона не пішла з тобою сьогодні ввечері? Що з нею не так? Я дам тобі $50 тисяч, тож сьогодні ти похвалишся перед нею… До біса цю юну леді, – сказав репер зі сцени.

Це не вперше, коли Дрейк робить на своїх концертах подарунки. Не так давно він подарував прихильниці сумочку Hermes Birkin – її вартість $35 тис.

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Джерело
People
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Дрейк
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