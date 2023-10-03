Канадський репер Дрейк подарував $50 тис. фанату під час концерту. У такий спосіб він вирішив підтримати хлопця, якого кинула дівчина.
Сталося це в Маямі, де Дрейк виступав у межах туру It’s All a Blur. Шанувальник репера прийшов на концерт із плакатом, який і привернув його увагу. За допомогою нього глядач розповів, що його покинула кохана, з якою він мав відвідати виступ зірки.
Drake gives recently dumped fan $50K: “You gon’ flex on her tonight”https://t.co/52WCdDsvQr pic.twitter.com/k4u7DvEC8H
— HipHopDX (@HipHopDX) September 30, 2023