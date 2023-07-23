Американский певец Дрейк рассказал, почему до сих пор не женился. Артист заявил, что не сможет дать своей будущей возлюбленной постоянство.

Об этом артист рассказал во время одного из недавних подкастов.

— Я не знаю. Думаю, со временем я женюсь. На самом деле я не считаю, что могу предложить кому-то то, что он ищет — к примеру, постоянство. Я думаю, что моя жизнь, моя работа — это мой приоритет, — добавил Дрейк.

Артист намекнул, что сейчас у него не тот этап жизни, чтобы заводить серьезные отношения и создавать семью.

— Я не хочу жениться, потому что не хочу никого разочаровывать, и я не амиш. Скорее всего, я женюсь не на знаменитости, — сказал он.

Артист добавил, что хочет видеть в человеке индивидуальность, а не просто известного человека.

Впрочем, некоторые звезды осмеливаются на создание семьи уже с внушительным жизненным опытом за спиной — 54-летняя актриса Рене Зеллвегер выходит замуж. Многие ее могут помнить по главной роли в фильме Дневник Бриджит Джонс.