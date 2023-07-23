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Персоны

Это будет не знаменитость: Дрейк рассказал, почему до сих не женился

23 июля 2023, 10:42
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дрейк
Источник: Depositphotos

Американский певец Дрейк рассказал, почему до сих пор не женился. Артист заявил, что не сможет дать своей будущей возлюбленной постоянство.

Об этом артист рассказал во время одного из недавних подкастов.

— Я не знаю. Думаю, со временем я женюсь. На самом деле я не считаю, что могу предложить кому-то то, что он ищет — к примеру, постоянство. Я думаю, что моя жизнь, моя работа — это мой приоритет, — добавил Дрейк.

Артист намекнул, что сейчас у него не тот этап жизни, чтобы заводить серьезные отношения и создавать семью.

— Я не хочу жениться, потому что не хочу никого разочаровывать, и я не амиш. Скорее всего, я женюсь не на знаменитости, — сказал он.

Артист добавил, что хочет видеть в человеке индивидуальность, а не просто известного человека.

Впрочем, некоторые звезды осмеливаются на создание семьи уже с внушительным жизненным опытом за спиной — 54-летняя актриса Рене Зеллвегер выходит замуж. Многие ее могут помнить по главной роли в фильме Дневник Бриджит Джонс.

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Источник
People
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