Анонимный английский андерграундный художник стрит-арта Бэнкси собирает $13 млн для того, чтобы превратить Редингскую тюрьму в центр искусства. Она известна во всем мире благодаря писателю Оскару Уайльду, который отбывал там свое наказание.

Бэнкси хочет спасти британскую тюрьму от разрушения и предотвращения передачи этого места под жилую застройку, поэтому готов заплатить за это миллионы — в соответствии с запрашиваемой ценой.

Организация, управляющая продажей тюрьмы, закрыла торги в начале 2021 года, однако вклад Бэнкси будет добавлен к существующей заявке от Редингского муниципального совета. Таким образом, сумма составит $16,6 млн.

$13 млн Бэнкси планирует получить от продажи своего трафарета Творческий побег, который и привлек первое широкое внимание к тюрьме. Так, весной на стене бывшей тюрьмы появилось графити.

На рисунке изображен одетый в полосатую униформу заключенный, который спускается по веревке, сделанной из простыней, плавно перетекающих в печатную машинку. Очевидно, что он посвящен Оскару Уайльду.

По словам Бэнкси, превратить это место в общественный центр искусства — идеальное решение. Некоторые публичные люди, а также местные власти поддержали такую инициативу художника.

Оскар Уайльд был заключен в тюрьму с 1895 по 1897 год за интимную связь с другим мужчиной — лордом Альфредом Дугласом.