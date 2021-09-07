Украинский мультиартист Дмитрий Монатик осуществил мечту своей онкобольной поклонницы.

Исполнитель поделился видео, снятом в медицинском учреждении, и растрогал своих фанатов до слез. Артист посетил больницу, в которой проходит лечение его поклонница Влада.

— Вчера мне позвонили с хорошими новостями и рассказали о сильной девочке, имя которой Влада. Несмотря на то, что у нее практически пропало зрение, она смогла победить онкологическое заболевание. Сказали, что трансплантация костного мозга проходила под мои песни, — написал Монатик в Instagram.

Дмитрий рассказал, что у девочки три мечты — плюшевый медведь, светящаяся музыкальная колонка и личная встреча с ним. И поспешил осуществлять желания.

— Влада, ее семья и врачи — мои герои. Какой нужно обладать силой, верой и поддержкой, чтобы пройти этот путь, не сломаться, не сдаться и победить. Если есть хоть малейшая возможность осуществить чью-то мечту — сделайте это, — подытожил Монатик.

Дима, никогда не перестану восхищаться вашей человечностью.

Еще больше зауважала этого гениального исполнителя.

До слез… Мне и раньше говорили, что вы очень хороший и простой человек.

Дмитрий, вы молодец! Я даже боюсь представить эмоции этой девочки.

Дима, низкий поклон вам за то, что делаете. Вы настоящий человек!

Монатик — это состояние души. У вас большое и доброе сердце.

Дима, вы пример для подражания.

Спасибо за вашу человечность и искренность, — пишут подписчики Монатика.

24 августа Дмитрию Монатику присвоили звание заслуженного артиста Украины. Награду мультиартист получил из рук президента Владимира Зеленского на параде ко Дню Независимости Украины 2021.