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Дмитрий Монатик осуществил мечту поклонницы, победившей рак: трогательное видео

7 сентября, 10:55 Каріна Зуєва
Дмитрий Монатик осуществил мечту поклонницы, победившей рак: трогательное видео
Источник: Monatik

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик осуществил мечту своей онкобольной поклонницы.

Исполнитель поделился видео, снятом в медицинском учреждении, и растрогал своих фанатов до слез. Артист посетил больницу, в которой проходит лечение его поклонница Влада.

— Вчера мне позвонили с хорошими новостями и рассказали о сильной девочке, имя которой Влада. Несмотря на то, что у нее практически пропало зрение, она смогла победить онкологическое заболевание. Сказали, что трансплантация костного мозга проходила под мои песни, — написал Монатик в Instagram.

Дмитрий рассказал, что у девочки три мечты — плюшевый медведь, светящаяся музыкальная колонка и личная встреча с ним. И поспешил осуществлять желания.

— Влада, ее семья и врачи — мои герои. Какой нужно обладать силой, верой и поддержкой, чтобы пройти этот путь, не сломаться, не сдаться и победить. Если есть хоть малейшая возможность осуществить чью-то мечту — сделайте это, — подытожил Монатик.

  • Дима, никогда не перестану восхищаться вашей человечностью.
  • Еще больше зауважала этого гениального исполнителя.
  • До слез… Мне и раньше говорили, что вы очень хороший и простой человек.
  • Дмитрий, вы молодец! Я даже боюсь представить эмоции этой девочки.
  • Дима, низкий поклон вам за то, что делаете. Вы настоящий человек!
  • Монатик — это состояние души. У вас большое и доброе сердце.
  • Дима, вы пример для подражания.
  • Спасибо за вашу человечность и искренность, — пишут подписчики Монатика.

24 августа Дмитрию Монатику присвоили звание заслуженного артиста Украины. Награду мультиартист получил из рук президента Владимира Зеленского на параде ко Дню Независимости Украины 2021.

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Теги
Дмитро Монатик , Мрія , онкохворі
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