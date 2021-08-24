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Монатик получил звание заслуженного артиста Украины

24 августа 2021, 11:04
Микола Олефіренко редактор раздела Lifestyle
Монатик получил звание заслуженного артиста Украины

Украинскому певцу Дмитрию Монатику присвоено звание заслуженного артиста Украины.

Награду артист получил из рук президента Владимира Зеленского на параде ко Дню Независимости Украины 2021.

Монатик поблагодарил Зеленского и сообщил, что получить награду для него это большая честь.

Дмиитрий Монатик (Monatik) — украинский певец, автор песен и продюсер.

Творческий путь артиста начался на шоу Х-Фактор в 2010 году. Тогда Дмитрий услышал отказ от Игоря Кондратюка, а также фразу рэпера Сереги, которая позже разлетелась по всему интернету: “Я уверен, блестать вы не будете”.

С 2016 по 2017 год был наставником украинской вокал-шоу Голос. Дети, а в 2019 и 2020 годах — Голос страны. Музыкальная премия M1 Music Awards выбрала Монатика победителем в номинации Певец Года в 2016 и 2019 годах.

В 2017 году его англоязычная версия песни Кружит открыла первый полуфинал международного конкурса Евровидение.

Кроме того, Monatik Звучит и Love it Ритм — одни из самых успешных альбомов в истории музыки Украины. А сам Монатик — единственный украинский сольный исполнитель, собравший НСК Олимпийский.

Кстати, именно Дмитрий Монатик был автором попурри из 42 легендарных треков на День Независимости 2020. Тогда артист объединил 18 артистов и создал незабываемый перфоманс на Софийской площади.

Вручение государственных наград состоялось на Майдане Незалежности в Киеве. Первые несколько наград Герой Украины Зеленский вручил посмертно семьям погибших украинских воинов. Также звание Героя Украины посмертно присвоили украинскому певцу Назарию Яремчуку.

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