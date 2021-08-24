Украинскому певцу Дмитрию Монатику присвоено звание заслуженного артиста Украины.

Награду артист получил из рук президента Владимира Зеленского на параде ко Дню Независимости Украины 2021.

Монатик поблагодарил Зеленского и сообщил, что получить награду для него это большая честь.

Дмиитрий Монатик (Monatik) — украинский певец, автор песен и продюсер.

Творческий путь артиста начался на шоу Х-Фактор в 2010 году. Тогда Дмитрий услышал отказ от Игоря Кондратюка, а также фразу рэпера Сереги, которая позже разлетелась по всему интернету: “Я уверен, блестать вы не будете”.

С 2016 по 2017 год был наставником украинской вокал-шоу Голос. Дети, а в 2019 и 2020 годах — Голос страны. Музыкальная премия M1 Music Awards выбрала Монатика победителем в номинации Певец Года в 2016 и 2019 годах.

В 2017 году его англоязычная версия песни Кружит открыла первый полуфинал международного конкурса Евровидение.

Кроме того, Monatik Звучит и Love it Ритм — одни из самых успешных альбомов в истории музыки Украины. А сам Монатик — единственный украинский сольный исполнитель, собравший НСК Олимпийский.

Кстати, именно Дмитрий Монатик был автором попурри из 42 легендарных треков на День Независимости 2020. Тогда артист объединил 18 артистов и создал незабываемый перфоманс на Софийской площади.

Вручение государственных наград состоялось на Майдане Незалежности в Киеве. Первые несколько наград Герой Украины Зеленский вручил посмертно семьям погибших украинских воинов. Также звание Героя Украины посмертно присвоили украинскому певцу Назарию Яремчуку.