Український мультиартист Дмитро Монатик здійснив мрію своєї онкохворої шанувальниці.

Виконавець поділився відео, знятим у медичному закладі, та зворушив своїх фанатів до сліз. Артист відвідав лікарню, в якій проходить лікування його прихильниця Влада.

– Вчора мені подзвонили з чудовими новинами і розповіли про сильну дівчинку, ім’я якої Влада. Незважаючи на те, що в неї практично пропав зір, вона змогла перемогти онкологічне захворювання. Сказали, що трансплантація кісткового мозку проходила під мої пісні, – написав Монатик в Instagram.

Дмитро розповів, що в дівчинки три мрії – плюшевий ведмідь, музична колонка, що світиться й особиста зустріч із ним. І поспішив здійснювати бажання.

– Влада, її сім’я та лікарі – мої герої. Яку потрібно мати силу, віру і підтримку, щоб пройти цей шлях, не зламатися, не здатися та перемогти. Якщо є хоч найменша можливість здійснити чиюсь мрію – зробіть це, – підсумував Монатик.

Діма, ніколи не перестану захоплюватися вашої людяністю.

Ще більше стала поважати цього геніального виконавця.

До сліз… Мені і раніше говорили, що ви дуже хороша та проста людина.

Дмитро, ви молодець! Я навіть боюся уявити емоції цієї дівчинки.

Діма, низький уклін вам за те, що робите. Ви справжній чоловік!

Монатик – це стан душі. У вас велике та добре серце.

Діма, ви приклад для наслідування.

Дякую за вашу людяність і щирість, – пишуть підписники Монатика.

24 серпня Дмитру Монатику присвоїли звання заслуженого артиста України. Нагороду мультиартист отримав із рук президента Володимира Зеленського на параді до Дня Незалежності України 2021.