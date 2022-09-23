Керівниця та ведуча одного з найрейтинговіших телевізійних проєктів країни, тижневика Факти тижня на ICTV Оксана Соколова віддала на аукціон свою статуетку Телетріумф. Її вона здобула в 2011 році у номінації Найкраща ведуча інформаційно-аналітичних програм.

Пожертвувала свою головну нагороду зірка для збору коштів на розмінування України.

– Я пам’ятаю ту церемонію Телетріумфу як сьогодні! Вона була найкрасивіша за всі роки вручення професійної телевізійної премії. Це була найвища планка, яку ми задали усьому ринку та самим собі. І яку тримаємо досі, навіть у часи війни. Команда Фактів тижня не зупинила роботи на жоден день, розуміючи, як надзвичайно важлива у цей час точна, перевірена, аналітична інформація. Ми тримаємо свій фронт, – зазначила Оксана.

У свій 30 ювілей канал ICTV замість свята анонсував масштабний зірковий розіграш подарунків задля збору коштів на розмінування українських територій.

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Ведучі каналу, телезірки та інші відомі українці виставили на аукціон свої цінні речі, щоб допомогти зробити добру справу. За благодійний внесок кожен охочий може придбати зіркові речі, виграти особисту зустріч із телезірками і навіть приз від міністра оборони України.

Триватиме розіграш до 26 вересня. О 12:00 ICTV визначить переможців за допомогою random.org та оголосить їхні імена на своїх сторінках у Facebook, Instagram та на сайті dobro.ua.

Також є можливість зробити добру справу на день народження ICTV і пожертвувати будь-яку суму від 20 грн на проєкт Розмінування України, без участі у розіграші.