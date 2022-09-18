От легендарного Альфа и Территории А до выпусков новостей из бомбоубежища: телеканалу ICTV 30 лет

Сегодня телеканалу №1 в Украине – ICTV – 30 лет. За это время он менялся, рос, но уверенно шел к лидерству.

От развлекательного, с популярными фильмами и сериалами, молодежными программами, которым в 90-х помнят наш телеканал многие украинцы, ICTV вырос до информационно-аналитического – с ежедневными выпусками новостей, популярным политическим ток-шоу и собственной сериальной линейкой и развлекательным шоу.

Сегодня вместе со страной телеканал проживает непростое время, но продолжает работать в рамках Единого марафона и приближать нашу победу на информационном фронте.

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Первый независимый, самый большой и один из самых смелых на украинском телевидении того времени. Еще с желто-синим, а не оранжевым логотипом, ICTV впервые вышел эфир в 1992 году.

Молодая команда формирует такой же молодежный контент — Территория А, диснеевские мультфильмы и зарубежное кино с блестящим украинским дубляжем, легендарный сериал Альф и, конечно, Миколина погода разорвали все шаблоны старого телевидения.

– Мы были первыми, кто показал МТВ, баскетбол, Формулу один. И за все время мы многое показывали впервые: футболы, фильмы, сериалы, – говорит генеральный директор Starlight Media Александр Богуцкий.

В начале 2000-х на звезду телевидения Украины приходит амбициозная команда во главе с Александром Богуцким. ICTV становится менее развлекательным и более информационным.

18 сентября 2000 года в эфир выходят первые новости с Еленой Фроляк. А 17 лет назад — самое популярное в Украине политическое ток-шоу Свобода слова.

СО временем ежедневные выпуски усиливают итоговые Факти тижня с Оксаной Соколовой. Это то, чего хотят зрители – аналитики простым, понятным языком, четкой позиции и острого слова.

Программа — один из самых рейтинговых телепроектов страны. За 16 лет она меняется, становится еще более экспертной, современной и продолжает удерживать лидерство.

2014-й год меняет страну, поэтому информационный фронт приобретает особый вес. На ICTV появляются спецпроекты Антизомби и Гражданская оборона, которые эффективно борются с российской пропагандой и продолжают делать это сейчас.

В то же время ICTV развивает собственное производство сериалов: от первого комедийного ситкома Леся плюс Рома до приключенческих экшенов Пес, который побил все рекорды просмотров, и Нюхач, который купили десятки стран.

Появляется Утро в большом городе – один из лидеров утренних программ. А вечер пятницы миллионы украинцев не представляют без любимых юмористов Дизель Шоу.

Поэтому абсолютно заслуженно в последние годы ICTV удерживает позицию телеканала №1 в Украине.

— Что не изменилось – это ощущение, что это канал для своих. Ты чувствуешь, что ты рядом с каналом, на тебя никто не смотрит сверху, не поучает. И это есть во всех наших программах. Даже если это высокая аналитика, она сделана с любовью к зрителю, так, чтобы он все понял и был доволен, – говорит управляющий директор телеканала ICTV Анастасия Штейнгауз.

Но 24 февраля разрушает нашу прежнюю жизнь. Украина просыпается от ракетных ударов. В первые часы полномасштабного вторжения ICTV выходит в эфир со свежим выпуском Фактов.

С тех пор более 200 дней команда работает непрерывно в Едином марафоне. Когда ведутся бои вблизи Киева, журналисты, операторы, режиссеры живут на работе, выходят в эфир из бомбоубежища во время воздушных тревог. Потому что это наша война на информационном фронте.

— В первые дни это было очень эмоционально. Я старался сдерживать эту эмоциональность, потому что и так все заведены, и если ты еще с экрана начинаешь заводить, людей качает. Вот эти качели от эйфории от первого сбитого вражеского самолета до состояния “все пропало”, потому что россияне окружили Мариуполь, — вспоминает ведущий ICTV Вадим Карпьяк.

Более 200 дней телеканал ICTV показывает только проверенную информацию – успехи наших Вооруженных сил, зверства врага и несокрушимость украинского народа.

— Людям было важно знать, что происходит. И важно, чтобы у них была эта надежда, что это не конец красивой истории, которая называется Украина, – говорит соведущий Фактів тижня на ICTV Сергей Кудимов.

Поэтому пока наши защитники выбивают врага с украинской земли, команда ICTV своей работой каждый день приближает победу.