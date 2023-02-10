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Поддержала Украину без слов: королева Нидерландов появилась на публике в платье-вышиванке

10 февраля 2023, 20:37
Валентина Чорна редактор ленты
королева Нідерландів Максима
Источник: Getty Images

Королева Нидерландов Максима появилась на публике в платье-вышиванку от украинского бренда.

Вместе со своей семьей она прибыла на остров Сабы, в рамках Карибского тура. Для визита королева выбрала длинное голубое платье с вышитым орнаментом белого цвета.

Стоимость вышиванки на сайте бренда Foberini составляет 19 100 грн.

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— Очень гордимся тем, что мы можем знакомить мир с украинской культурой, особенно в такие сложные времена. Спасибо Королевской семье за то, что еще раз привлекли внимание мира к Украине, — говорится в сообщении бренда.

Недавно поддержку Украине на неделе моды в Нью-Йорке выразила супермодель Алина Байкова.

Она вышла на красную дорожку в патриотическом свитере сине-желтого цвета с надписью — F*ck you Putin.

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Вишиванка Нидерланды
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