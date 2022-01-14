Десять очков из Гриффиндора: в Израиле Эмму Уотсон обвинили в антисемитизме

Великие деятели мира кино, среди которых Сьюзан Сарандон, Марк Руффало, Питер Капальди и Чарльз Дэнс выступили с заявлением в поддержку актрисы Эммы Уотсон.

На прошлой неделе Уотсон, получившей известность благодаря роли Гермионы Грейнджер во франшизе о Гарри Поттере, обвинили в антисемитизме после того, как она опубликовала в Instagram фотографию пропалестинского протеста с надписью Солидарность – это глагол. Снимок сопровождался цитатой о значении солидарности от феминистки Сары Ахмед.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emma Watson (@emmawatson)

Пост вызвал резкую критику со стороны израильских чиновников, в частности Дэнни Данона, бывшего министра науки в правительстве Беньямина Нетаньяху и посла Израиля в ООН, который сказал: Десять баллов из Гриффиндора за антисемитизм.

— Выдумка может работать в Гарри Поттере, но она не работает в реальности. Если бы это было так, то магия, используемая в колдовском мире, могла бы устранить зло ХАМАС, которое подавляет женщин и стремится уничтожить Израиль, а также Палестинскую автономию, которая поддерживает террор, — сказал нынешний посол Израиля в ООН Гилад Эрдан.

В письме британской организации Artists for Palestine UK более 40 человек, в том числе Гаэль Гарсия Берналь, Джим Джармуш, Вигго Мортенсен и Стив Куган, сказали:

— Мы присоединяемся к Эмме Уотсон в поддержку простого утверждения, что Солидарность — это глагол, включая значимую солидарность с палестинцами, борющимися за свои права в соответствии с международным правом.

Партнеры Уотсон по фильму Гарри Поттер, а именно Мириам Марголис и Джули Кристи, ссылаясь на отчет Human Rights Watch, добавили:

— Мы видим дисбаланс сил между Израилем и палестинцами, живущими в условиях военной оккупации. Мы выступаем против длительных попыток Израиля силой выселить палестинские семьи из их домов в районах Восточного Иерусалима.

Художники добавили, что осуждают все формы расизма, включая антисемитизм и исламофобию.

Среди других подписантов – сценарист и продюсер Джеймс Шамус и режиссеры Азиф Кападиа, Мира Наир и Кен Лоуч.