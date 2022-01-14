Великі діячі світу кіно, серед яких С’юзан Сарандон, Марк Руффало, Пітер Капальді та Чарльз Денс виступили із заявою на підтримку акторки Емми Вотсон.

Минулого тижня Вотсон, яка здобула популярність завдяки ролі Герміони Ґрейнджер у франшизі про Гаррі Поттера, звинуватили в антисемітизмі після того, як вона опублікувала в Instagram фотографію пропалестинського протесту з написом Солідарність – це дієслово. Знімок супроводжувався цитатою про значення солідарності від феміністки Сари Ахмед.

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Пост викликав різку критику з боку ізраїльських чиновників, зокрема Денні Данона, колишнього міністра науки в уряді Беньяміна Нетаньяху та посла Ізраїлю в ООН, який сказав: Десять балів з Грифіндора за антисемітизм.

— Вигадка може працювати в Гаррі Поттері, але вона не працює в реальності. Якби це було так, то магія, яка використовується в чаклунському світі, могла б усунути зло ХАМАС,який пригнічує жінок і прагне знищити Ізраїль, та Палестинську автономію, яка підтримує терор, – сказав нинішній посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан.

У листі британської організації Artists for Palestine UK понад 40 осіб, зокрема Гаель Гарсія Берналь, Джим Джармуш, Вігго Мортенсен і Стів Куган, сказали таке:

— Ми приєднуємося до Емми Вотсон на підтримку простого твердження, що Солідарність — це дієслово, включаючи значущу солідарність з палестинцями, які борються за свої права людини відповідно до міжнародного права.

Партнери Вотсон по фільму Гаррі Поттер, а саме Міріам Марголіс та Джулі Крісті, посилаючись на звіт Human Rights Watch, додали:

— Ми бачимо дисбаланс сил між Ізраїлем та палестинцями, які живуть в умовах військової окупації. Ми виступаємо проти тривалих спроб Ізраїлю силою виселити палестинські сім’ї з їхніх будинків у районах Східного Єрусалима

Митці додали, що засуджують усі форми расизму, включаючи антисемітизм та ісламофобію.

Серед інших підписантів – сценарист і продюсер Джеймс Шамус і режисери Азіф Кападіа, Міра Наїр і Кен Лоуч.