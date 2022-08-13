Американский режиссер Абель Феррара снимет фильм о войне в Украине. Он приехал в нашу страну, чтобы увидеть все ужасы своими глазами.

Легенда кино признается, что с 24 февраля следит за происходящим в Украине, и хочет снять документальный фильм о войне, с которой Европа не стыкалась почти 100 лет.

— Я почувствовал глубоко внутри то, что должен приехать и сделать фильм. Я не военный эксперт или политолог, но могу сделать фильм о самой масштабной трагедии Европы за последние 75 лет, — заявил Абель.

Режиссер заявил, что документальный фильм о войне невозможно снять, если не прочувствовать ее самому.

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— Мне очень важно лично здесь быть, разговаривать с людьми, чувствовать. Не просто читать новости, а видеть все своими глазами, — добавил Феррара.

Команда Абеля ездит почти неделю по Киевщине — Гостомель, Буча, Ирпень, Бородянка, собирая ужасающие истории местных. Украина привлекает творцов мирового масштаба, и этим нужно воспользоваться.

Это точно не последние иностранцы, которые приедут в Украину снимать о войне. Раньше в разрушенных городах было опасно, и даже заминировано, но теперь это изменилось.

Украинцы также снимают фильмы о войне в своей стране — объединение украинских продюсеров (ОУП) завершило работу над документальным фильмом о Мариуполе.