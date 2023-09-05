Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Видео Персоны

Развлекала российских оккупантов: Таисия Повалий посетила Луганск

5 сентября 2023, 19:38
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Таисия Повалий

Певица-предательница Таисия Повалий побывала в оккупированном Луганске. Путинистка развлекала российских оккупантов и восхваляла их преступления против мирных граждан Украины.

В оккупированном Луганске Повалий выступила на концерте по случаю открытия мемориального комплекса, в котором чествуют российских оккупантов.

На сцену предательница вышла в компании путиниста Александра Михайлова, с которым они спели в дуэте песню На дальнем берегу. Зрителями были оккупанты, коллаборанты и дети.

Таисия Повалий побывала в оккупированном Луганске
Таїсія Повалій побувала в окупованому Луганську
Таисия Повалий побывала в оккупированном Луганске
Таїсія Повалій побувала в окупованому Луганську
Развлекала российских оккупантов: Таисия Повалий посетила Луганск / 2 изображения

Кроме Повалий и Михайлова, преступников развлекали и другие звезды-путинисты, среди которых Лариса Долина, Сергей Шакуров, Владимир Стеклов.

Ранее мы писали о том, что Повалий облила грязью Украину. Очевидно, предательница не может существовать без упоминания родной страны, а потому иногда выдает всякий бред.

Кроме того, что она призналась в любви стране-агрессору, Таисия вспомнила, как жила в Украине. У путинистки повернулся язык сказать о том, что тогда гражданам нашей страны якобы не хватало духовного воспитания.

Читайте также:
Таисия ПовалийКогда проснется совесть? Повалий разгневала украинцев порцией кремлевского бреда

Фото: Таисия Повалий

Теги
Луганск Таїсія Повалій
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь