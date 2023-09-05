Певица-предательница Таисия Повалий побывала в оккупированном Луганске. Путинистка развлекала российских оккупантов и восхваляла их преступления против мирных граждан Украины.

В оккупированном Луганске Повалий выступила на концерте по случаю открытия мемориального комплекса, в котором чествуют российских оккупантов.

На сцену предательница вышла в компании путиниста Александра Михайлова, с которым они спели в дуэте песню На дальнем берегу. Зрителями были оккупанты, коллаборанты и дети.

Развлекала российских оккупантов: Таисия Повалий посетила Луганск / 2 изображения

Кроме Повалий и Михайлова, преступников развлекали и другие звезды-путинисты, среди которых Лариса Долина, Сергей Шакуров, Владимир Стеклов.

Ранее мы писали о том, что Повалий облила грязью Украину. Очевидно, предательница не может существовать без упоминания родной страны, а потому иногда выдает всякий бред.

Кроме того, что она призналась в любви стране-агрессору, Таисия вспомнила, как жила в Украине. У путинистки повернулся язык сказать о том, что тогда гражданам нашей страны якобы не хватало духовного воспитания.

Фото: Таисия Повалий