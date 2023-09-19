Поэт и телеведущий Петр Мага, который когда-то писал песни для предательницы Таисии Повалий и дружил с ней, раскрыл новые подробности из ее жизни. В частности он рассказал, где находилась мама путинистки в начале полномасштабной войны и что с ней произошло потом.

Оказалось, что во время 24 февраля 2022 года и после мама предательницы была в Киевской области. Более того, рядом с ее домом прилетела российская ракета, а из-за пережитых обстрелов у женщины случился нервный срыв. Об этом Мага рассказал в интервью Rostyslove Production.

— Ее мама имеет психическое заболевание. Она была здесь под обстрелами, ее вывозили как-то через Беларусь. У ее мамы влупило рядом с домом, в феврале или в марте 2022 года, и произошли проблемы с головой из-за этого. Они вывозили ее, не знаю, какими путями. Но она жила здесь. У нее произошел какой-то нервный срыв, скорее всего, потому что они возили ее к психиатру, — раскрыл подробности Мага.

Добавляет, знал когда-то Повалий нормальной, однако то, что она делает сейчас, на голову не налезает. Не понимает, как зная то, что происходит в Украине, можно восхвалять российское оружие и выступать на их пропагандистских праздниках.

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— Это просто ужас! Это при том, что я знаю Таю как такую добрую деревенскую барышню из села Шамраевка. Я общался с ней, как с нормальной такой теткой, которая и вареников налепить, и борща поесть. Очень жаль, — подчеркнул Петр Мага.

Таисия Повалий продалась за российские рубли и восхваляет кровавый режим Владимира Путина. Она регулярно совершает всяческие цинические поступки по отношению к родной стране.

Недавно Повалий побывала в оккупированном Луганске. Там она развлекала российских оккупантов и восхваляла их преступления против мирных граждан Украины.

Фото: Петр Мага, Таисия Повалий