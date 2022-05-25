Американская ведущая Эллен Дедженерес в эфире своего шоу TheEllenShow пожертвовала украинцам $30 тыс.

В гостях у Дедженерес появилась голливудская актриса Мила Кунис, которая с начала войны собрала для родной страны $35 млн.

Ведущая также решила приобщиться к помощи Украине, поэтому вручила актрисе чек на $30 тыс.

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— Происходящее в Украине разрывает мое сердце. Я не представляю, как это тебе, ведь это твоя родная страна, страна твоей семьи. Ты уже собрала $35 млн. И я подумала, как я могу помочь людям, которые страдают и проходят через все это. Я хотела бы отнять немного боли у тех, кто проходит через это. Происходящее просто неистово. Поэтому сегодня я бы хотела дать тебе $30 тыс., — заявила Дедженерес.

Напомним, что Мила Кунис родилась в Черновцах, поэтому с начала войны она активно помогает украинцам.

4 марта актриса вместе с мужем Эштоном Катчером объявила о начале сбора средств для помощи украинским беженцам. Впоследствии Милу и Эштона поблагодарил Владимир Зеленский, который был поражен тем, насколько серьезно они поддерживают наше государство.