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Ці події розривають моє серце: Еллен Дедженерес пожертвувала $30 тис. українцям

25 Травня 2022, 11:58
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Эллен Дедженерес
Джерело: Depositphotos

Американська ведуча Еллен Дедженерес в ефірі свого шоу TheEllenShow пожертвувала українцям $30 тис.

В гостях у Дедженерес з’явилась голлівудська акторка Міла Куніс, яка з початку війни зібрала для рідної країни $35 млн.

Ведуча також вирішила долучитися до допомоги Україні, тому вручила акторці чек на $30 тис.

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– Те, що відбувається в Україні, розриває моє серце. Я не уявляю, як це для тебе, адже це твоя рідна країна, країна твоєї родини. Ти вже зібрала $35 млн. І я подумала, як я можу допомогти людям, які страждають і проходять через все це. Я хотіла б забрати трохи болю у тих, хто проходить через це. Те, що відбувається, просто несамовито. Тому сьогодні я хотіла б дати тобі $30 тис., — заявила Дедженерес.

Нагадаємо, що Міла Куніс народилася в Чернівцях, тому з початку війни вона активно допомагає українцям.

4 березня акторка разом з чоловіком Ештоном Катчером оголосила про початок збору коштів для допомоги українським біженцям. Згодом Мілі та Ештону подякував Володимир Зеленський, який був вражений тим, наскільки серйозно вони підтримують нашу державу.

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Теги
Війна в Україні, Міла Куніс
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