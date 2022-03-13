Черт возьми, я из Украины! Почему Мила Кунис раньше скрывала свое происхождение

Голливудская актриса Мила Кунис, которая родилась в Черновцах, призналась, что долгое время говорила знакомым, что она родом из России.

В интервью Марии Шрайвер звезда объяснила, что многие американцы просто не знали, где находится Украина.

— Когда я приехала в США и говорила людям, что я из Украины, первым вопросом было: “А где Украина?”. Мне приходилось рассказывать об Украине и показывать ее на карте, это было изнурительно. Но когда я говорила, что я из России, все говорили: “Я знаю эту страну”, – вспоминает Кунис.

Актриса признается, с началом полномасштабного вторжения России в Украину, она почувствовала, будто у нее “только что вырвали часть сердца”.

— Черт возьми, я из Украины! — отметила Кунис и добавила, что больше никогда не будет представляться россиянкой.

Мила Кунис и Эштон Кутчер продолжают поддерживать Украину не только словами. Меньше чем за неделю пара собрала $20 млн для помощи украинцам. Все деньги пойдут на гуманитарную помощь пострадавшим из-за войны.