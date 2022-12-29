Ведущий и волонтер Сергей Притула признался, вернется ли он после окончания войны на телевидение.

Говорит, если раньше еще были раздумья, сейчас уверен окончательно — возвращения до развлекательного ТВ не будет никогда.

— Это такой большой и длинный этап жизни, который я на данный момент чувствую полностью пройденным. Не вижу себя в этой системе координат, которая была моей естественной средой на протяжении многих лет. Но я не исключаю какой-то медийной вовлеченности в будущем… Но работа в развлекательном сегменте — все, — отметил Сергей.

Добавляет, в области, в которой он работал 17 лет, пребывание перед камерой заточено на то, чтобы вызвать у людей положительную эмоцию, улыбку, смех, хохот, заставить аплодировать. Для этого ты должен иметь внутри себя нечто генерирующее такой посыл. Должен заходить в кадр на абсолютном позитиве, причем неважно, что происходит в твоей жизни.

Сейчас смотрят

— Когда я выходил на съемочную площадку или на сцену, никто никогда не знал, с чьих похорон я приехал, или может у меня хлопоты в семейной жизни… И тут ты вдруг выходишь и говоришь: — Ах и ох, у меня, знаете ли, проблемы, я не готов сейчас работать. Идиотизм чистой воды. Поэтому это моя сильная сторона — полная атрофия индивидуального нерва в рабочем поле, — подчеркнул Притула.

Признается, сейчас у него нет такого чувства, что он перед камерой сможет собой полностью овладевать.