Ведучий і волонтер Сергій Притула зізнався, чи повернеться він після закінчення війни на телебачення.

Каже, якщо раніше ще були роздуми, зараз впевнений остаточно – повернення до розважального ТБ не буде ніколи.

– Це такий великий і довгий етап життя, який я на даний момент відчуваю повністю пройденим. Не бачу себе в цій системі координат, яка була моїм природним середовищем протягом багатьох років. Але я не виключаю якоїсь медійної залученості в майбутньому… Але робота в розважальному сегменті – все, – зазначив Сергій.

Додає, в області, в якій він працював 17 років, перебування перед камерою заточене на те, щоб викликати у людей позитивну емоцію, усмішку, сміх, регіт, змусити аплодувати. Для цього ти повинен мати всередині себе щось генеруюче такий посил. Повинен заходити в кадр на абсолютному позитиві, причому неважливо, що відбувається в твоєму житті.

Зараз дивляться

– Коли я виходив на знімальний майданчик або на сцену, ніхто ніколи не знав, з чиїх похоронів я приїхав, або може у мене клопоти в сімейному житті… І тут ти раптом виходиш і кажеш: – Ах і ох, у мене, знаєте, проблеми, я не готовий зараз працювати. Ідіотизм чистої води. Тому це моя сильна сторона – повна атрофія індивідуального нерва в робочому полі, – наголосив Притула.

Зізнається, наразі у нього немає такого відчуття, що він перед камерою зможе себе повністю опанувати.