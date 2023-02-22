Ведущей на Евровидении 2023 станет Юлия Санина из The Hardkiss, а корреспондентом ‒ Тимур Мирошниченко.

Об этом заявили в Суспильном.

Так, Юлия Санина станет одной из четырех ведущих гранд-финала Евровидения-2023 ‒ он состоится уже 13 мая. Она также будет вести полуфиналы конкурса, запланированные на 9 и 11 мая.

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Что касается Тимура Мирошниченка на Евровидении 2023, то он возьмет на себя роль корреспондента ‒ будет появляться в видеовставках в прямом эфире и вести прямую трансляцию церемонии открытия конкурса. Ему составит компанию коллега из Ливерпуля Сэм Куэк. Также Тимур будет комментировать происходящее со специально отведенной для этого кабины на арене Liverpool.

О том, что ведущим на Евровидении 2023 будет представитель из Украины, стало известно еще в начале февраля. Это стало возможным благодаря открытости британцев, которые не только согласились помочь нам с проведением мероприятия в своей стране, но и сделать конкурс в стиле Украины.

К примеру, даже логотип Евровидения 2023 был создан с помощью украинского агентства Starlight Creative и британской компании Superunion. Логотип конкурса звучит как United by music и переводится как Объединенные музыкой. Что касается лого, то оно состоит из разноцветных сердец.