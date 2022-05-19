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Только так могу помочь: Кристина Соловий о концертах в Европе и волонтерстве

19 мая 2022, 10:40
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Христина Соловій

Украинская певица Кристина Соловий рассказала, как сочетает волонтерство и творчество. Также артистка сообщила о помощи для ВСУ путем проведения благотворительных концертов в Европе.

Исполнительница сейчас находится в Европе с концертами. В турне она выехала 2 мая и непрерывно находится в нем, поскольку чувствует, что только так может помочь.

— Я написала несколько песен, которые поднимают дух. Концертами мы еще собираем неплохие деньги, которые переводим на медицину, гуманитарную помощь и ВСУ. С последним сложнее, не все организаторы берут на себя ответственность со сборами денег именно для нужд армии. Они готовы помогать медицине, гуманитаркой, — отметила Соловий.

Певица сказала, что для того, чтобы донатить на ВСУ, ей необходимо делать личные концерты.

— А потом публично донатить эти деньги для наших воинов и героев, — рассказала Кристина.

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Напомним, что 29 мая пройдет второй благотворительный телемарафон Save Ukraine #StopWar в столицах Германии и Украины. Среди участников мероприятия Океан Эльзы, Тина Кароль, The Hardkiss, Monatik, Beissoul & Einius, Антитела, Onuka, Alyona Alyona, Kalush Orchestra и другие звезды.

Фото: Кристина Соловий

Теги
Благотворительность, Кристина Соловий
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