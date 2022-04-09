Сейчас война уже не за территорию, это просто террор украинского народа — Ирина Федишин

Украинская певица Ирина Федишин презентовала новую песню Расстрелянная весна. Песня посвящена войне в Украине, в частности, в тексте упоминаются ужасы в Буче.

Об этом сообщила певица в эфире телемарафона.

Федишин отметила, что написание песни, аранжировки и съемки видео-клипа прошли за считанные дни.

— Когда мы увидели тот ужас, который произошел в Буче и проснулись на следующий день, мой муж утром позвонил к Отцу. Я знаю, что он пишет очень хорошие стихи. Он написал стихотворение о Буче и прислал его нам, — рассказывает Федишин.

Певица добавила, что после прочтения стихотворения, была поражена точностью подобранных слов.

— На самом деле, сейчас война уже даже не за территорию, это просто террор украинского народа, — отметила Федишин.

Федишин также рассказала, что написала музыку очень быстро, слова очень метко легли на мелодию.

— Песня очень тяжелая, эта неделя была эмоционально для меня тяжелая. Даже во время записи ее в студии, я останавливалась, потому что было эмоционально тяжело, — говорит певица.

Федишин сказала, что эта песня — это крик души, который болит сегодня всем украинцам. По словам певицы, все средства собранные от монетизации новой песни будут переданы ВСУ.