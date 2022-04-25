Украинская певица Ирина Федишин и пианист Евгений Хмара представили общую песню Нас весна не там зустріла.

Артисты посвятили композицию всем, кто защищает Украину от страны-агрессора.

— Нас весна не там зустріла. І не ті пісні співала. Ти стріляв зі скоростріла, я набої подавала, — заспівала Федишин.

Поклонники артистки отметили, что новая работа получилась очень душевной и трогательной.

Непревзойденно. В самое сердце. Очень хороший тандем. Так хочется поскорее дождаться вашего совместного концерта.

Это фантастическая работа! Невероятное исполнение. Вы молодцы!

Очень невероятная песня и удивительный, трогательный клип. Передает ощущения, которые наверняка испытывает каждый украинец, ожидая своих братьев и близких домой. Чтобы наступила победа и мир в нашей Украине.

Мурашки по коже, вы молодчина!

Боже, как же это красиво! Ирочка, Вы молодец! Очень красивая и волшебная песня.

Непревзойденно и очень душевно! Мечтаю и молюсь, чтобы скорее закончилась эта проклятая война. Спасибо Ирина за такие невероятные песни! – пишут в комментариях.

Отметим, что это не первая песня артистки о войне в Украине. Ранее Ирина Федишин презентовала композицию Розстріляна весна, в которой вспомнила зверская российских захватчиков против мирных жителей Бучи Киевской области.