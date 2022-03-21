Певица Ирина Федишин дала концерт для украинских беженцев, которые были вынуждены оставить свои дома из-за бомбардировок российских агрессоров.

Исполнительница сказала, что никогда не забудет 20 марта, поскольку она встретилась с людьми, которые приехали из горячих точек во Львов. Также Федишин обнародовала серию фото в Instagram.

— Столько слез во время своего выступления я еще не видела. Трудно… Столько боли в глазах людей, покинувших свой дом, не известно, есть ли еще тот дом. Но самое трудное, что многие из них потеряли родных. И эта боль выходила со слезами. Я пела, а люди просто плакали, — написала она.

Артистка также поблагодарила пианиста-виртуоза Евгения Хмару за то, что тот аккомпанировал ей и приобщился к созданию творческого тандема, чтобы хоть как-то поддержать людей.

Ранее мы писали, что Ирина Федишин с детьми плетет сетки для военных. В Instagram она показала кадры, на которых видно, что они приобщились к волонтерской деятельности.