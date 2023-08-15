Лидер группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка назвал отличие между французскими и украинскими женщинами. Он раскритиковал феминизм в Европе, похвалив наших женщин за то, что они уважают мужчин.

Говорит, украинские женщины хозяйственные, сексуальные, умные.

— Они как менеджеры, дома делают уют и уважают мужчин. А европейские женщины — они феминистические. А феминизм — это женский эгоизм. Есть определенная иерархия и есть как бы самоуважение и уважение к партнеру. И этот феминизм… Действительно, есть у женщин самоуважение к себе и нет уважения к мужчине, — заявил Скрипка.

Добавляет, это насаждается в нашу культуру и мы это теряем, но, к счастью, не до конца. Феминизм музыкант называет “плохим воспитанием женщин”, которое царит во всем мире.

— И в Украине эти инстасамки — это просто плохое воспитание женщин, они просто не воспитаны. Но не все. И золотая женщина – она на дне, ее просто надо достать и сказать: украинская женщина — вот это, — подчеркнул Олег.

Отметим, первой женой Олега Скрипки была француженка Мари Рибо. Вместе они прожили семь лет.

С 1997 года Скрипка женат на украинке Наталье Сидь. Они воспитывают четверых детей.

Фото: Олег Скрипка