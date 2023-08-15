Лідер гурту Воплі Відоплясова Олег Скрипка назвав відмінність між французькими й українськими жінками. Він розкритикував фемінізм у Європі, похваливши наших жінок за те, що вони поважають чоловіків.

Каже, українські жінки хазяйновиті, сексуальні, розумні.

– Вони як менеджери, вдома роблять затишок і поважають чоловіків. А європейські жінки – вони феміністичні. А фемінізм – це жіночий егоїзм. Є певна ієрархія і є нібито самоповага та повага до партнера. І цей фемінізм… Дійсно, є у жінок самоповага до себе і немає поваги до чоловіка, – заявив Скрипка.

Додає, це насаджується в нашу культуру і ми це втрачаємо, але, на щастя, не до кінця. Фемінізм музикант називає “поганим вихованням жінок”, яке панує в усьому світі.

– І в Україні ці інстасамки – це просто погане виховання жінок, вони просто невиховані. Але не всі. І золота жінка – вона на дні, її просто треба дістати і сказати: українська жінка – ось це, – наголосив Олег.

Зазначимо, першою дружиною Олега Скрипки була француженка Марі Рібо. Разом вони прожили сім років.

З 1997 року Скрипка одружений з українкою Наталією Сідь. Вони виховують чотирьох дітей.

Фото: Олег Скрипка