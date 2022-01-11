Украинская певица Наталья Могилевская поделилась откровенным фото и рассказала о страхе старения.

На личной странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором позирует в полотенце, словно только что вышла из душа. Могилевская смотрит в окно, а в руках держит зеркало.

Певица призналась, что начала бояться старения еще в 18-летнем возрасте.

– Не доводите себя до состояния, когда вы продаете квартиру для того, чтобы изменить лицо! Я наблюдаю, как по-разному люди вокруг меня реагируют на свое взросление. Некоторые подруги довели этот страх до панического состояния и готовности продать квартиру за возможность потерять лицо, — рассказала певица.

По словам Могилевской, секрет хорошего внешнего вида прежде всего заключается во внутреннем счастье и гармонии.

— Я думаю, что здесь, как никогда, применимо мое любимое правило: Счастливая женщина некрасивой не бывает. Итак, продаем квартиру и уезжаем в Индию в поисках счастья и черт с ним, с этой операцией! – добавила Могилевская.

В комментариях поклонники Натальи отметили, что в 46 лет певица выглядит прекрасно.