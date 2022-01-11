Украинская певица Наталья Могилевская поделилась откровенным фото и рассказала о страхе старения.
На личной странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором позирует в полотенце, словно только что вышла из душа. Могилевская смотрит в окно, а в руках держит зеркало.
Певица призналась, что начала бояться старения еще в 18-летнем возрасте.
– Не доводите себя до состояния, когда вы продаете квартиру для того, чтобы изменить лицо! Я наблюдаю, как по-разному люди вокруг меня реагируют на свое взросление. Некоторые подруги довели этот страх до панического состояния и готовности продать квартиру за возможность потерять лицо, — рассказала певица.
По словам Могилевской, секрет хорошего внешнего вида прежде всего заключается во внутреннем счастье и гармонии.
— Я думаю, что здесь, как никогда, применимо мое любимое правило: Счастливая женщина некрасивой не бывает. Итак, продаем квартиру и уезжаем в Индию в поисках счастья и черт с ним, с этой операцией! – добавила Могилевская.
В комментариях поклонники Натальи отметили, что в 46 лет певица выглядит прекрасно.
- Наташа, у вас очень красивое и естественное взросление. Хорошая генетика и правильное отношение к себе любимой. Я Вами любуюсь и восхищаюсь.
- Красавица, очень круто сейчас выглядишь. В 100 раз круче, чем 10 лет назад.
- Красота – это духовное состояние души! Вы прекрасны!
- Наташа, Вы, как всегда, красавица. Вы – пример настоящей женственности, таланта, справедливости.
- Наташа, люблю и уважаю вас за вашу натуральность! Как же она всех нас украшает! – пишут в комментариях.