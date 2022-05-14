Представитель Украины группа Kalush Orchestra со сцены Евровидения обратилась к Европе из призывом спасти Мариуполь и украинцев на Азовстали.

Этот прецедент просто взорвал сеть. Кто-то пишет, что это чревато дисквалификацией, а кто-то говорит, что ребята уже победители для Украины.

Реакция сети на выступление Kalush Orchestra

Наверное, самой ожидаемой реакцией было заявление Азова, который поблагодарил представителя Украины на Евровидении.

— Спасибо группе Kalush Orchestra за поддержку! Слава Украине!

Блогер Сергей Стерненко написал, что Kalush Orchestra уже победители.

— Kalush уже выиграл. Какими бы ни были результаты конкурса. Даже если дисквалифицируют, — подчеркнул Стерненко.

Также ребят поддержал продюсер Игорь Кондратюк.

— Kalush уже выиграл! Призыв Save Azovstal! — это грубое нарушение существующих правил Евровидения, но это не имеет никакого значения для всех, кто волнуется за судьбу защитников Азовстали больше, чем судьбу конкурсантов из Украины. Евровидение не может быть вне политики во время войны в Европе! – подчеркнул продюсер.

В стороне не остался и глава Минкульта Александр Ткаченко, написавший, что это крайне важный жест.

— Kalush Orchestra привлекли внимание зрителей к ситуации в Мариуполе и Азовстале. Что заслуживает отдельного спасибо. Это крайне важный жест, который в очередной раз доказывает, что культура – ​​мягкая сила. Которая вносит свой вклад в борьбу Украины, — отметил министр.