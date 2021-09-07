Украинский дизайнер Андре Тан показал, какая обувь будет модная осенью 2021 года. Дизайнер подчеркнул, что на этом предмете гардероба экономить нельзя.

Кутюрье советует обратить внимание на туфли Мэри Джейн, поскольку лодочки или балетки с перепонкой прекрасно сочетаются с лаконичными или даже минималистичными нарядами и добавляют образу завершенности. Смотрится женственно и очень свежо.

Андре Тан отметил, что без ботфортов в этом сезоне нельзя.

— Скажу честно, без них в этом сезоне нельзя выходить из дома. Составляя образы, не забывайте о гармонии — выбирайте к ярким и смелым ботфортам нейтральные тона и лаконичные фасоны, — подчеркнул дизайнер.

Актуальной обувью осенью 2021 будут и казаки всех вариантов — на каблуке, без каблука, цветные, длинные и короткие. Они придадут образу кантри или даже бохо стиля. Кутюрье отметил, что его любимое сочетание — с женственными платьями.

Сапоги или ботинки на шнуровке также актуальны в этом сезоне.

— Маскулинная нотка этой обуви прекрасно сочетается с женственными элементами: юбки, воздушные платья, цветочные принты, блузы с рукавами-фонариками, — сказал Андре Тан.

Прекрасная находка для тех, кто не любит оверсайз — сапоги-слоучи. С их помощью можно добавить объем и фактуру в образ, однако стоит быть осторожнее, поскольку эта модель визуально расширяет ногу. Сочетать их стоит с одеждой ниже колен.

Ранее Андре Тан поделился трендами верхней одежды на осень 2021. Дизайнер советует обратить внимание на кожаный жакет, яркие плащи-дождевики, кейпы и другое.