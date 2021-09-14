Вещи из кожи — это именно та часть женского гардероба, которая остается актуальной на протяжении долгого времени. Они не покидают ряды вещей, которые должны быть у каждой модницы.

С чем носить кожаную юбку и на что прежде всего обратить внимание, разобрались Факты ICTV вместе с персональным стилистом Юлией Крыжалко.

Прежде всего нужно определиться с качеством ткани. Если это экокожа, то она должна быть мягкой, приятной на ощупь и легко растягиваться.

— Если ткань похожа на кусок пластика — это не наша история, — отметила Юлия.

Еще один важный плюс экокожи — то, что она подходит людям, страдающим аллергией, поскольку в своем составе не содержит токсичных веществ.

Кожаную юбку стилист рекомендует носить с вязаными свитерами и трикотажем, поскольку впереди холодное время года и это отличный вариант застилизировать такие вещи.

— К такому луку можно обуть массивные ботинки или высокие сапоги на низкой подошве, — сказала Крыжалко.

Укороченные пиджаки — горячий тренд, который перешел из летного сезона: свежее сочетание для образа с кожаной юбкой. Под пиджак Юлия рекомендует надеть рубашку, боди или футболку. Для того, чтобы образ стал интереснее — экспериментируем с цветами.

Стоит обратить внимание и на oversize-пиджаки. Маскулинность в женском стиле остается актуальной. Можно совместить пиджак с мужского плеча, например, оранжевого цвета с прямой кожаной юбкой — интересный и стильный образ, в котором вы точно будете в поле зрения окружающих.

Стилист советует обратить внимание и на oversize-рубашки — белую, черную или розовую. Из обуви — ботинки на каблуках с квадратной или острой формой носика.

— Выбирайте под свой стиль и смело вписывайте в свои ежедневные образы, — отметила Крыжалко.

Сочетать кожаную юбку можно и с макси-пальто или тренчами — можно даже смиксовать с кожаными и создать монолук.

Не стоит отбрасывать как вариант — кожаную куртку. Для того, чтобы уменьшить градус гранжа этого образа, стоит предпочесть легкую обувь: кеды, минималистичные ботинки на каблуках. Можно смиксовать и с обувью на массивной подошве и воплотить стильный гранж-street look.

— Как и с чем носить кожаную юбку — смотрим на ДНК своего стиля и типаж внешности. Кто-то любит более маскулинность и нотки гранжа, кто-то — минимализм с вкраплением женственности и романтизма, а кто-то готов экспериментировать, — отметила Юлия.

Также она почеркнула, что важно оставаться индивидуальностью и интерпретировать стилистические решения сквозь призму своего видения и внутреннего мира.