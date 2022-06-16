Как убрать запах секонд-хэнда с одежды

В последние годы секонд-хенд надежно вошел в нашу жизнь. И хотя многие дискуссии ведутся вокруг того, насколько хорошо покупать вещи в таких магазинах, количество видеообзоров на подобную одежду в YouTube и Tik-Tok набирают все больше и больше просмотров.

Это свидетельствует о заинтересованности аудитории, что не удивительно, ведь секонд-хенд – это не только подержанная одежда, как мы привыкли думать, это часто вещи, полученные из складов известных брендов или магазинов за приятную цену.

Для безопасности одежда проходит санитарную обработку специальным дезинфицирующим раствором (туда может входить формалин или пара), прежде чем попасть в местные магазины. Она может приводить к появлению неприятного запаха на одежде.

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Как избавиться от запаха секонд-хэнда с одежды

Мы подготовили подборку простых и действенных способов, которые помогут убрать неприятный запах одежды из секонд-хенда.

Самый простой способ – это постирать вещи в стиральной машине с двойным ополаскиванием бельевым кондиционером. Используйте двойную порцию порошка для лучшего результата и выбирайте максимально высокую температуру (здесь зависит от ткани).

Этот метод самый простой, однако действует только со слабым запахом.

Если запах сильнее, попробуйте замочить одежду на сутки в холодной воде. Для этого наберите в тазик 10 л холодной воды, добавьте двойную порцию ополаскивателя и поместите туда одежду. После этого еще раз постирайте вещи привычным для вас способом.

Чтобы избавиться от запаха из секонд-хенда, можно использовать нашатырный спирт. Для этого разбавьте 25 мл 10% нашатырного спирта в 5 л теплой воды и замочите нужную одежду.

Если у вас синтетические ткани, замачивать стоит на 6-7 часов, если это натуральные ткани, то хватит и часа. После этого нужно постирать одежду в стиральной машинке, применяя максимально высокие температуры. Сушить такую ​​одежду лучше тоже как можно дольше на свежем воздухе.

Можно сделать не менее действенный раствор на основе уксуса, соли и соды. Для этого смешайте 100 мл соли, 100 мл уксуса и 60 г соды и растворите в 10 л горячей воды. Желательно замачивать одежду на 7-8 часов, не больше. После этого выстирайте его, для лучшего результата пользуйтесь большим количеством ополаскивателя.

Если у вас одежда из натуральных тканей (хлопок или вискоза), можно использовать еще один простой способ на основе водяного пара из утюга.

Для этого выстирайте необходимую вещь, хорошо высушите (желательно на свежем воздухе), а затем выгладьте ее на максимально высокой допустимой температуре с сильной подачей пара.

Такой способ не требует сложных действий и дополнительных компонентов, однако очень хорошо борется с нежелательным запахом, ведь он выходит наружу вместе с парой и всеми вредными веществами.

Как убрать запах секонд-хэнда из верхней одежды

Конечно, вышеперечисленные способы не подойдут для верхней одежды. Если вы приобрели пальто или шубу, их не замочишь в растворе. Однако не стоит волноваться – избавиться от неприятного запаха из объемных вещей также возможно. Для этого мы подобрали два хороших способа.

Протрите вещь губкой с раствором. В основе раствора тоже будет нашатырный спирт, совмещенный с жидким мылом. Просто растворите смесь 1 столовой ложки спирта и мыла в 200 мл воды. Протрите вещь губкой и оставьте на 6-7 часов в чистом месте.

Не забудьте, что после этого нужно вытереть вещь чистой губкой, чтобы вывести и мыло. Затем высушите ее в течение трех дней на свежем воздухе, неприятный запах должен исчезнуть.

Используйте холод. Этот способ работает только при низких температурах. Для этого повесьте необходимую одежду на морозный воздух в течение двух-трех дней. Затем поместите вещь в герметичный мешок с пакетиками/тканями, пропитанными эфирными маслами или другими ароматизаторами, оставьте так на день. Этот способ подойдет для кожаных и меховых изделий.

Неприятный запах – не причина отказываться от покупок на секонд-хенде. Есть ведь немало способов, как его вывести из одежды. Поэтому не упустите шанс купить качественную вещь по выгодной цене.