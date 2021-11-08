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Я ненавидела себя: Ратаковски рассказала о изнасиловании и назвала имя виновника

8 ноября 2021, 19:04 Євгенія Шапоренко
Я ненавидела себя: Ратаковски рассказала о изнасиловании и назвала имя виновника

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски впервые осмелилась рассказать об изнасиловании, которое с ней случилось в 15 лет. По словам модели, на нее напал 16-летний возлюбленный по имени Оуэн.

Об изнасиловании Ратаковски написала о своей книге Мое тело.

— Почему 15-летняя я не кричала во все горло? Кто научил меня не кричать? Я ненавидела себя. Я никому не рассказала, что произошло в те выходные с Оуэном. Это был секс без согласия. Я была так молода. У меня даже секса раньше не было, – написала Эмили Ратаковски.

Также модель рассказала о домогательствах со стороны музыканта Робина Тика и фотографа Джонатана Ледера.

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Она отметила, что ранее молчала о насилии и домогательствах, так как не хотела навредить своей карьере.

Ратаковски свою первую славу получила благодаря участию в клипе на песню Робина Тика Blurred Lines в 2013 году. В ролике Эмили появилась топлес. Однако YouTube изначально заблокировал откровенную версию клипа, но позже вернул ее.

Затем ее начали активно приглашать на съемки и модные показы.

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