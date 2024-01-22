На протяжении месяца актриса Ксения Мишина отдыхает за границей вместе со своим сыном Платоном. Оттуда звезда активно делится фотографиями и видео, за что ей постоянно прилетает от украинцев.

Ксению Мишину обвиняют в провокации

В Instagram Мишиной сейчас ежедневно появляются кадры с отдыха. Сперва она была в Таиланде, сейчас — на Бали.

На этот раз актриса решила показать, как наслаждается купанием под водопадом. Многим поклонникам по душе снимки Ксении с живописных мест, однако есть и те, которые не понимают, зачем так много развлекательного контента во время войны. За это ей и прилетает.

Сейчас смотрят

— Жизнь — удивительная история. Просто дело в том, что некоторые люди не осознают, что они являются авторами и могут писать ее так, как захотят, — написала Ксения под видео.

Вот живет человек, ни о чем не думает, что война, что беженцы, в каждом городе стало привычным видеть военных без ног на протезах, с костылями, люди живут в сараях, потому что нет дома, а она выставляет такие видео, неужели не понимает, как она раздражает людей. Гадко, стыдно.

Зачем вы раздражаете народ? Ну, имеете возможность отдыхать — отдыхайте, имеете возможность обеспечить себе такой отдых, пожалуйста… Но зачем это демонстрировать на всеобщее обозрение?

Особенно мужчины сейчас ну не то слово имеют возможность жить, как хотят, жены военных, да и вообще семьи, дети.

Человек специально провоцирует людей, а мы поддаемся соблазну и от этого онаа получает удовольствие.

Может быть, она уже доиграется наконец-то, как Ивлеева на “голой вечеринке”. У той тоже росло число недовольных подписчиков, потом один неверный шаг — и забросали тебя красными помидорами. Вот так и эта играет на нервах людей, — пишут пользователи сети.

К слову, за этот месяц с актрисой многое приключилось. Еще недавно Ксения Мишина рассказала, как упала со скутера на Бали, а позже вместе с подругой въехала на нем в машину.