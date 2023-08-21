Украинский режиссер и военный Олег Сенцов поделился своими мыслями с фронта. Он заговорил о том, что ему не нравится в тылу, и раскрыл подробности о ситуации на фронте.

Так, режиссер показал свой бронежилет, который весь в грязи и крови — сейчас Сенцов имеет возможность хоть немного отдохнуть.

— Мою свой броник от грязи и крови — нас отвели на короткое восстановление, но скоро снова идти вперед. О войне надо врать или молчать, потому что правда никому не понравится. Поэтому я перестал давать интервью, — начал свою мысль Олег.

Военный также заявил, что жизнь на фронте и в тылу кардинально отличается, и это Сенцова сильно возмутило — это касается настроя гражданских людей и их поведения в соцсетях и в реальной жизни.

— Не могу смотреть на кафе, переполненные бородатыми накачанными мужиками без униформы, и пустые клетки в штатке своего подразделения. Не хочу слышать шутки о мелитопольской черешне и шашлыках в Крыму. От нас до Крыма как до Луны, но мы обязательно преодолеем этот путь, — признался режиссер.

Он добавил, что цена победы — это черное-белые фотографии друзей и знакомых. Победу нужно приближать, но только всем вместе, усилиями каждого украинца.

Напомним, что в июле Сенцов попал под обстрел. Это случилось на первом боевом задании после контузии в начале июля. Олег рассказал, что его спас американский танк Bredley, который принял основной удар на себя.